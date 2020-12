Usuarios se asombran al ver el logo de PlayStation y a Kratos en el menú de Xbox

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Los rumores resultaron ser ciertos, PlayStation acaba de confirmar que Kratos, el legendario dios de la guerra de God of War, llegará a Fortnite. Precisamente, el alcance de esta colaboración no tiene precedentes, no sólo porque es la asociación más grande que hace Epic Games con una IP de videojuegos, sino también porque es un exclusivo de Sony y PlayStation. Lo más sorprendente es que el personaje estará disponible en todas las plataformas, algo que ha dejado a los jugadores consternados.

Como te informamos hace algunos momentos, el skin y los accesorios de Kratos, de God of War, estarán disponibles no sólo en consolas PlayStation, sino también en las demás plataformas, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC y hasta móviles.

Definitivamente el caso que más llama la atención es el de Xbox, ya que por primera vez para muchos usuarios de la marca podrán jugar con Kratos. Esto sin duda es algo sin precedentes y también hay jugadores que están sorprendidos porque en el menú de sus consolas aparece el logotipo de PlayStation, algo que es sumamente extraño, como lo deja ver en una imagen el usuario de reddit Gowans.

Imagen: Gowans (vía reddit)

Esta colaboración tomó a los usuarios por sorpresa

Es importante decir que no es la primera vez que Fortnite lleva a cabo una colaboración con un videojuego, ya que hace varios meses para conmemorar el lanzamiento de Borderlands 3 algunos personajes del juego aparecieron en el Battle Royale. Sin embargo, se debe decir que este título era de una desarrolladora externa, Gearbox Software y no como God of War, que es una propiedad de PlayStation. De hecho, se esperaba que el personaje apareciera sólo en las consolas de Sony, ya que se trata de un hecho sin precedentes.

Hasta el momento, de forma oficial se desconoce si Microsoft hará algo similar, pero ya hay pistas que indican que también hará lo propio y llevará contenido de Halo a Fortnite y cada vez más pistas apuntan a que será realidad. Pero te invitamos a tomarlo como un rumor, ya que no hay nada confirmado.

¿Qué opinas de este suceso? ¿Esperabas algún día poder jugar con Kratos en consolas de Nintendo y Xbox? Cuéntanos en los comentarios.

Fortnite está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC y móviles. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

