The Game Awards 2020: Brie Larson y Gal Gadot estarán en la entrega de premios

The Game Awards 2020 se llevará a cabo la próxima semana y promete ser un evento que sorprenda a la comunidad de gamers y el resto del mundo. Es por esto que contará con la presencia de importantes celebridades.

Los organizadores de The Game Awards confirmaron que Brie Larson, actriz fanática de Nintendo y conocida por ser la protagonista de Captain Marvel, estará presente en The Game Awards. Su misión en el evento será ser presentadora de una de las muchas categorías que premiarán a diferentes creativos de la industria del gaming.

#TheGameAwards is proud to welcome @brielarson as a presenter live next Thursday during video game's biggest night! pic.twitter.com/dBvx6C3Hiz — The Game Awards (@thegameawards) December 4, 2020

En caso de que prefieras las películas de DC, debes saber que Gal Gadot, quien interpreta a Wonder Woman en el universo cinematográfico de estos cómics, también estará en The Game Awards 2020. Como puedes imaginar, su tarea también será presentar una de las categorías.

Next Thursday, @GalGadot, star of the upcoming @WonderWomanFilm joins #TheGameAwards as a presenter. Streaming live December 10 everywhere. pic.twitter.com/Ky6P1h8ZF6 — The Game Awards (@thegameawards) December 3, 2020

Cabe mencionar que, por el momento, los organizadores de The Game Awards 2020 no han revelado cuáles son las categorías que presentarán estas actrices. De este modo, tendremos que esperar al evento para descubrirlo.

The Game Awards 2020 tendrá otros invitados especiales

Es importante señalar que Larson y Gadot no serán las únicas celebridades que estarán presentes en The Game Awards 2020. De hecho, ya se confirmó que veremos a otras estrellas en el evento.

Lo que pasa es que es un hecho que Tom Hollad, quien interpretará a Nathan Drake en la película de Uncharted, será uno de los presentadores de The Game Awards 2020. También sabemos que Eddie Vedder, vocalista de Pearl Jam, hará una presentación musical que sospechamos que estará relacionada con The Last of Us: Part II.

Nos mantendremos al pendiente y te informaremos si se confirma que más celebridades estarán presentes en The Game Awards 2020.

The Game Awards 2020 se celebrará el jueves, 10 de diciembre. La entrega de premios comenzará a las 5:30 PM, hora de la Ciudad de México, con un show previo. Te recordamos que está pensado para ser un evento global que conecte a jugadores de todo el mundo.

