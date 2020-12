343i: lo que ocurrió con Halo Infinite duele a los fans y no ha sido fácil

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

El gran juego para acompañar el lanzamiento de Xbox Series X y Xbox Series S sin duda iba a ser Halo Infinite. Desafortunadamente, no todo salió como estaba planeado, pues 343 Industries decidió retrasar el debut del juego después de recibir duras críticas por parte de los jugadores.

La compañía se disculpó hace poco con la comunidad, pues no ha compartido ninguna noticia importante sobre el desarrollo de Halo Infinite desde que se anunció su retraso. 343 Industries prometió que, a partir de ahora, tendrá una mejor comunicación con sus seguidores en relación con el esperado título.

La compañía volvió a hablar sobre el retraso del proyecto y de lo que significa para toda la comunidad, así como para los miembros de 343 Industries. Brian Jarrard, director de la comunidad del estudio, afirmó que la situación no ha sido nada sencilla, pero que trabajan para hacer el mejor juego de la saga.

Por medio de sus redes sociales, Jarrard agradeció por todo el apoyo y la pasión que tienen los jugadores por Halo. El creativo se declaró fan de muchas franquicias y afirmó que entiende la frustración de la comunidad debió al retraso de Halo Infinite.

El encargado de la comunidad afirmó que en 343 Industries están agradecidos por tener a tantos seguidores que apoyan su trabajo. Asimismo, afirmó que las preocupaciones e incluso los enojos de los jugadores son importantes para ellos, pues demuestran un interés genuino.

Por otro lado, Jarrard afirmó que “el camino de [Halo] Infinite no ha sido fácil”. A pesar de esto, garantizó que todo el equipo de desarrolladores hace lo posible para crear el mejor juego de Halo.

“Este año en particular ha sido increíblemente desafiante. Tenemos cientos de desarrolladores que realmente solo quieren hacer el mejor juego de Halo que puedan. Nos duele a todos cuando la comunidad está sufriendo”, afirmó Jarrard.

El miembro de 343 Industries señaló que comparte el dolor de la comunidad por el retraso y cree que será difícil satisfacer a todos. Jarrard se mostró positivo respecto al futuro, pues señaló que ya están preparados para los retos del próximo año.

“Queremos dar un giro cuando 2020 llegue a su fin y dejar los retos de este año atrás y mirar hacia 2021. Nos comprometemos a llevarlos en este viaje, sólo pedimos un poco de paciencia y comprensión”, concluyó Jarrard.

The Infinite road hasn’t been easy. This year in particular has been incredibly challenging. We have hundreds of developers who truly only want to make the best Halo game they possibly can. It pains all of us when the community is hurting.