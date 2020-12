Oscar Isaac, actor de Star Wars, será Solid Snake en película de Metal Gear

Editorial: Cine / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

La película de Metal Gear Solid todavía está lejos, pero parece que poco a poco va tomando forma. Lo decimos ya que fuentes aseguran que Oscar Isaac, actor conocido por ser Poe Dameron en la más reciente trilogía de Star Wars, ya fue elegido para interpretar a Solid Snake.

La información viene de fuentes de Deadline, uno de los medios más confiables en materia de cine y televisión. El sitio sólo señala que Oscar Isaac es el elegido para interpretar a Solid Snake, pero que su agenda ocupada provoca que todavía no tenga fecha de inicio de producción.

Dicho lo anterior, la fuente asegura que la llegada de Isaac al elenco de Metal Gear Solid aumentó la prioridad de esta cinta. Así pues, parece que dentro de Sony Pictures se pondrán manos a la obra para hacerla realidad lo más pronto posible.

Te recordamos que la película de Metal Gear Solid será responsabilidad de Sony Pictures y Jordan Vogt-Robers fue el elegido para dirigirla. Por otro lado, sabemos que el guion es responsabilidad de Derek Connolly, mientras que Avi Arad es el productor. Para finalizar, Peter Kang funge como productor ejecutivo.

Por el momento se desconoce qué otro talento estará involucrado en esta producción. Nos mantendremos al pendiente y te informaremos cuando sepamos más al respecto.

Un punto que llama la atención es que Oscar Isaac ya había mostrado su interés en interpretar a Solid Snake. Es por esto que a muchos no les sorprenderá escuchar que fue el elegido para quedarse con este papel.

En marzo de 2019, Isaac tuvo una entrevista con IGN. Ahí le preguntaron sobre en qué adaptación de un videojuego al cine le gustaría participar. Sin dudarlo, mencionó que quisiera salir en la película de Metal Gear e incluso se ofreció para el papel.

Algo que llama la atención es que BossLogic, un famoso ilustrador, ya había compartido imágenes que mostraban a Oscar Isaac como Solid Snake y a Henry Cavill como Big Boss. Lo curioso es que la ilustración de Solid Snake fue pedida por Vogt-Roberts, director de esta cinta.

