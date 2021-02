Capcom prepara un stream con novedades para Street Fighter V

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

El contenido para la última temporada de Street Fighter V viene en camino y parece que Capcom ya tiene listos varios anuncios para la comunidad. Por tal motivo, la compañía prepara una transmisión especial donde hablará sobre diversos temas relacionados con el futuro del juego.

La Temporada 5 llegará con varios agregados, como el esperado debut de Dan en el roster. Sabemos que el luchador se unirá al título a principios de este año, así que probablemente Capcom ya prepare el anuncio de su fecha oficial de lanzamiento.

Hace tiempo se confirmó que personajes como Rose, Oro y Akira Kazama también se unirán a Street Fighter V, pero no hay una ventana de estreno para todos ellos. Así pues, el próximo stream se enfocará en Dan y otros temas como la escena competitiva del juego.

Por si te lo perdiste: Dan presume su estilo de combate en avance de Street Fighter V

Por medio de sus redes sociales, Capcom invitó a los jugadores a conocer las novedades para Street Fighter V que estarán disponibles pronto. Si te interesan los anuncios, ya puedes marcar tu calendario, pues la transmisión será la próxima semana.

La cita es el jueves 11 de febrero, a las 11:00 AM, hora de la Ciudad de México. Capcom aseguró que dará información sobre la Temporada 5, así que habrá detalles de Dan y una nueva mecánica de jugabilidad.

Asimismo, Capcom dará una actualización sobre los esports del juego. Recientemente se canceló la Capcom Cup y otros eventos por la pandemia, así que seguramente el estudio explicará sus planes para continuar con la escena competitiva de Street Fighter V.

El evento se llevará a cabo en el canal de Twitch de Capcom. El estudio abrió un registro para todos los creadores de contenido interesados en hacer streamings con el contenido de la actualización de invierno.

Sign up now to become an official Capcom co-streamer for the Winter Update!

🎥 https://t.co/82t1qszFac