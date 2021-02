El evento INDIE Live Expo regresará este año con muchos anuncios

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Tras la cancelación de E3 2020, diversos desarrolladores se organizaron para llevar a cabo eventos y así presentar sus nuevos proyectos a los jugadores. Uno de ellos fue INDIE Live Expo 2020, iniciativa de varios creativos japoneses.

Como su nombre lo indica, el evento tiene como meta dar a conocer los próximos títulos de corte independiente que llegarán a los jugadores. INDIE Live Expo no se enfoca solamente en la industria japonesa, pues da lugar a desarrolladores de todas las regiones.

El año pasado se realizaron varias emisiones de INDIE Live Expo, donde se revelaron juegos de todo tipo. La pandemia sigue, así que el evento regresará este año con más sorpresas y anuncios.

Entérate: estos fueron los indies más vendidos en Switch a lo largo de 2020

Los organizadores del evento ya revelaron los primeros detalles sobre la edición para 2021. Gracias a esto sabemos que faltan bastantes meses para INDIE Live Expo 2021, pues se celebrará hasta mediados de año.

El evento será el próximo 5 de junio y se transmitirá en varios idiomas, incluyendo inglés, japonés y chino. Se podrá seguir en plataformas como YouTube, Twitter y Twitch. INDIE Live Expo 2021 contará con una gran variedad de títulos y proyectos especiales que serán presentados en un formato similar al de transmisiones pasadas.

Como imaginas, es muy pronto para conocer a las compañías que participarán en el evento. De hecho, los organizadores hicieron una invitación a todos los interesados en ponerse en contacto con ellos para asignarles un lugar en la presentación.

El periodo de inscripción para los desarrolladores inició esta semana y concluirá hasta el 19 de abril. Todas las propuestas serán analizadas y únicamente algunas serán seleccionadas por el personal a cargo de INDIE Live Expo.

Los jugadores que promocionen el evento en Twitter con la publicación de abajo, podrán ganar 5 juegos: Bright Memory y TOKOYO:The Tower of Perpetuity, DEEEER Simulator , Fight Crab y Mad Father. Desafortunadamente, los regalos solo están disponible para jugadores de Estados Unidos.

The hottest indie game program #INDIELiveExpo is back on 2021/Jun/5th !

To celebrate, we are giving away steam keys!

・Follow us

・RT & like this tweet

・5 people will receive 5 keys from games like 「Bright Memory」「TOKOYO:The Tower of Perpetuity」

Open until Feb/28th !