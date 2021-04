Days Gone 2 iba a ser un cooperativo parecido a Destiny y The Division

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Days Gone fue uno de los juegos de PlayStation más controversiales de la generación pasada. Pese a esto, Bend Studios confiaba en su propuesta y estaba dispuesto a seguir con este mundo. Es por esto que estaba pensando en una secuela con elementos cooperativos y una similitud con Destiny y The Division.

Recientemente, Jeff Ross, director de Days Gone, estuvo de invitado en el programa de David Jaffe, creador de God of War. Ahí platicó sobre los recientes reportes sobre Sony y lo que esto significó para Bend Studio.

El director no pudo especificar si Days Gone 2 fue cancelado, ni qué está haciendo actualmente Bend Studio. Lo que sí pudo hacer es compartir algunas de las ideas que tenían para una secuela de Days Gone.

De acuerdo con Ross, la idea para Days Gone 2 era crear una experiencia zombies cooperativa. Al parecer, Bend Studio realmente quería crear un juego ambicioso, puesto que su plan era tener un mundo compartido. Algo así como Destiny o Tom Clancy’s: The Division.

“Queríamos tener cooperativo desde el principio [en el primer Days Gone], pero obviamente tienes que hacer sacrificios para lo que serás capaz de hacer”, mencionó Ross. “[El cooperativo] era una de las cosas que teníamos planeados en nuestra [propuesta para Days Gone 2]; la idea de un mundo compartido con elementos cooperativos”.

¿Cuál era la visión para el Days Gone cooperativo?

Pero, ¿cómo era la visión para el mundo compartido de Days Gone? De acuerdo con Ross, lo que pretendían era tomar lo que construyeron para su juego para PlayStation 4 y aprovecharlo en un contexto multijugador.

Así pues, los jugadores vivirían en un mundo compartido donde personajes como Deacon St. John tendrían que sobrevivir, conseguir recursos y sobrevivir en enormes batallas.

“[Era tomar] el mundo que construimos, todos estos materiales y sistemas y darles un nuevo propósito en una versión multijugador de este universo. Así que serían tipos como Deacon intentando sobrevivir, construyendo un club o un equipo. Creo que hubiera sido divertido estar en ese mundo de forma cooperativa y ver cómo serían las batallas de hordas ahí”, explicó.

Y a ti, ¿qué te pareció la idea para la secuela de Days Gone? ¿Crees que hubiera funcionado como un cooperativo en mundo compartido? Cuéntanos en los comentarios.

Days Gone está disponible para PlayStation 4. Recuerda que puedes jugarlo en PlayStation 5 con una tasa de cuadros por segundo más estable gracias a la retrocompatibilidad. Puedes saber más sobre este proyecto si haces clic aquí.