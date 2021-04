¿Nintendo y Xbox preparan una colaboración? Informantes así lo insinúan

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Es común que en la industria del videojuego se vea las compañías de hardware como rivales, por lo que para muchos es impensable que se lleven a cabo asociaciones entre ellas. Sin embargo, esto ha cambiado en los últimos años y es más frecuente ver colaboraciones. Una más podría estar en puerta y podría involucrar a Xbox y Nintendo.

Xbox y Nintendo antes eran compañías que guardaban distancia entre ellas. Sin embargo, en varias ocasiones han demostrado que no les causa problema hacer colaboraciones e informantes sugieren que podrían estar preparando una más.

Decimos esto porque así lo insinuó el informante y cofundador de XboxEra Shpeshal Ed, que expresó que al parecer ya se sabe lo de Nintendo y Xbox.

¿Recuerdas una reciente transmisión de Phil Spencer, el jefe de Xbox? Pues el informante se refiere a ello. Como te comentamos, en esta transmisión se ve a Spencer con un mueble detrás de él con un montón de objetos de videojuegos.

De este curioso evento surgieron teorías muy alocadas en su momento, pero que ahora están tomando forma, como una posible colaboración entre Xbox y Hideo Kojima.

The cat seems to be out of the bag on Nintendo and Xbox. You'll hear more in the fall — Shpeshal Ed (@Shpeshal_Ed) April 10, 2021

¿Qué se traen entre manos Nintendo y Xbox?

En caso de que no lo sepas, en ese mueble también aparecía un Nintendo Switch y aunque muchos no lo crean, al parecer cada objeto en ese mueble tenía un significado oculto.

En un reciente stream, el periodista e informante Jeff Grubb también hizo referencia a esto y afirmó que “todo en el mueble de Phil significaba que algo se avecina”.

Tras este comentario, vino el de Shpeshal Ed, que reforzó esta teoría, no sólo porque ya son 2 informantes que lo sostienen, sino que ambos también tienen un historial muy acertado; sin no conoces a Shpeshal Ed, te informamos que reveló que Final Fantasy VII llegaría a PlayStation Plus en marzo, algo que así ocurrió.

Shpeshal Ed no ofreció detalles al respecto, pero adelantó que deberíamos saber más de esto en el otoño.

Arguably the only person I’ve seen so far to get it and understand the connection here and how this all came about. https://t.co/vlEz0hDsfY — Shpeshal Ed (@Shpeshal_Ed) April 10, 2021

En cuanto a lo que prepara Xbox y Nintendo, sólo queda esperar y especular mientras llega la fecha. Algunos han comenzado a imaginar la posibilidad de que Xbox Game Pass llegue a Nintendo Switch, que, si bien se escucha descabellada, no debemos descartarla, en especial ahora que, de acuerdo con varios rumores y reportes, se avecina el modelo mejorado de Nintendo Switch, que podría ejecutar con menos inconvenientes juegos del servicio de Microsoft.

Por otro lado, también existe la posibilidad de que ambas compañías estén preparando algo diferente, una colaboración para Super Smash Bros. Ultimate, por ejemplo, algo que los fans han pedido mucho, y lleven así al DOOM Slayer o al Master Chief. Te mantendremos informado.

¿Qué opinas de esto? ¿Crees que Nintendo y Microsoft traman algo? Cuéntanos en los comentarios.

