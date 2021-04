Aseguran que Konami no prepara uno, sino varios remakes de Metal Gear Solid

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Las buenas noticias en torno a franquicias amadas de Konami han llegado en los últimos meses de manera extraoficial, pero han sido suficiente para emocionar a los fans. Lo más llamativo es el posible regreso de Silent Hill, pero también estaría entre los planes el retorno de Metal Gear Solid y nuevas pistas parecen indicar que el regreso será a lo grande.

Como te hemos contado, múltiples fuentes han mencionado que Konami estaría planeando el retorno de Metal Gear Solid junto con Silent Hill. El último al parecer lo hará con nuevos títulos, pero pistas apuntan que Metal Gear Solid lo hará con varios remakes.

Sí, leíste bien, Konami estaría preparándose para lanzar no uno, sino varios remakes de Metal Gear Solid, de acuerdo con el informante KatharsisT, que no dio mucha información al respecto, más allá de que por lo memos uno de ellos estaría a cargo de Bluepoint Games.

Konami estaría licenciando la franquicia Metal Gear

Las noticias en torno a esta serie de Konami no acaba ahí, ya que en un reciente podcast del youtuber MrMattyPlays, que tiene casi 500,000 suscriptores, Jeremy Penter, mejor conocido como Karak, de ACG Gaming, compartió interesante información que le fue revelada gracias a una fuente muy confiable, que ha filtrado acertadamente detalles de Far Cry Primal, Deathloop, Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, Dragon’s Dogma 2 y más. Por todo lo anterior, Peter decidió compartir estos datos, de acuerdo con GamingBolt.

El informante menciona que Konami estaría licenciando la IP Metal Gear Solid, lo que quiere decir que conservará los derechos del nuevo e hipotético remake, pero al parecer el desarrollo correrá por cuenta de un estudio externo.

En 2 ocasiones te habíamos informado de un posible remake de Metal Gear Sollid. El primero en hablar al respecto fue RedGamingTech, luego de que le confesara esta información una de sus mejores fuentes. Posteriormente, Moore’s Law is Dead, entre muchas otras cosas, reveló que Bluepoint Games habría comenzado a trabajar en el remake de Metal Gear Solid 3 años atrás.

¿Eres fan de Castlevania? Bueno, el futuro no se ve tan prometedor para esta serie, ya que KatharsisT reveló que hubo pláticas para traer de regreso Castlevania, pero no hubo más al respecto, por lo que no se sabe si los planes fueron fructíferos o no procedieron.

Desde luego, te recordamos que, aunque este informante ha filtrado anuncios muy importantes en el pasado (y varias fuentes afirman algo similar), hasta el momento no hay confirmación de nuevos juegos de Silent Hill ni Metal Gear Solid por parte de Konami, por lo que te invitamos a tomar esto con reserva.

Asimismo, te recordamos que hay una película de Metal Gear Solid en planes y ésta podría ser la oportunidad excelente para lanzar un remake o nuevos juegos de la serie.

¿Qué te parece esta nueva información? ¿Crees que Konami prepara el retorno de Metal Gear Solid? Cuéntanos en los comentarios.

