RUMOR: nuevo Silent Hill sigue en desarrollo, pero Sony reasignó el proyecto

Los rumores que apuntan al regreso de Silent Hill han estado circulando desde hace varios meses, pero desafortunadamente no se han vuelto una realidad. No obstante, esto no quiere decir que no lo sean ya que siguen apareciendo más pistas que indican que es cuestión de tiempo para que Konami haga el anuncio oficial. Un informante acaba de revelar más detalles que refuerzan esta idea y no sólo eso, sino que al parecer los encargados de uno de los proyectos de Silent Hill cambió de desarrolladora.

La información más reciente revela que uno de los juegos de Silent Hill estaría a cargo de Bloober Team, pero no sólo hay un proyecto de la serie en desarrollo, sino que Sony se encargaría de otro.

Que no haya información reciente en torno a esto no quiere decir que el proyecto se ha venido abajo. Al contrario, acaba de surgir información que revela que sigue en pie, pero hubo unos cambios.

El Silent Hill de Sony sigue en desarrollo, pero cambió de estudio

Por medio de ResetEra, el reconocido y acertado informante KatharsisT al ser cuestionado al respecto indicó que Sony sigue trabajando en dicho proyecto, pero algo interesante es que reveló que hubo un cambio en la desarrolladora encargada.

Meses atrás había rumores que aseguraban que SIE Japan Studio estaría involucrado en el desarrollo. No obstante, es importante anotar que hace poco Sony reestructuró a este estudio, razón por la cual el proyecto podría haber pasado a manos de otra desarrolladora.

Las malas noticias son que el informante no quiso revelar el nombre del nuevo estudio encargado “por razones personales”.

Quizá te preguntes si debes creer esta información; después de todo, ha habido un montón de rumores así. Es preciso decir que KatharsisT no ha sido el único informante que ha hecho referencia al regreso de Silent Hill, sino también otros reconocidos informantes, como Imran Khan, Dusk Golem y hasta miembros del sitio Video Games Chronicle. además Konami ha ofrecido indirectamente pistas que delatan que un nuevo proyecto de Silent Hill está en camino.

En cuanto a la nueva información de KatharsisT, el informante mencionó que fue examinada por miembros moderadores de ResetEra, algo podría añadirle más veracidad. Te mantendremos informado.

¿Qué opinas de toda esta nueva información? ¿Qué estudio de Sony crees que esté a cargo de uno de los nuevos juegos de Silent Hill? Cuéntanos en los comentarios.

