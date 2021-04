RUMOR: Dragon Ball Z: Kakarot podría llegar a Nintendo Switch

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Dragon Ball Z: Kakarot es un videojuego desarrollado por Cyberconnect y distribuido por Bandai Namco en el que podemos revivir los mejores momentos de la serie. Tristemente, los fanáticos de la franquicia con un Switch no pudieron disfrutarlo porque sólo estaba disponible para PC, PlayStation 4 y Xbox One, situación que podría cambiar en el futuro.

El título se lanzó en enero de 2020 y, aunque su productor, Ryosuke Hara, compartió que no estaban pensando en llevarlo a la consola híbrida, nos llegan novedades del grupo LeakyPandy (reconocidos por acertar en sus filtraciones), quienes afirman que ya reunieron información suficiente para decir que Bandai Namco muy pronto hará un anuncio sobre el juego y su versión de Switch.

What we gathered so far that could be annouced (confirmed comming, not sure announced during next batch, will update):



DBZ Kakarot Switch SKU

Tales of Destiny PC/PS4/XBO/NS

Tales of Arise @ XBGP

Dark Souls expanding further into NS/Stadia

Gundam Breaker 4 PC/PS5/XBSX https://t.co/ML1JUJoikf