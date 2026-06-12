Nintendo Music sigue creciendo y agregando canciones a su gran catálogo. Ahora, los responsables de la aplicación de música confirmaron que ya está disponible el soundtrack de un título que conquistó a millones de jugadores en la era de Wii. Nos referimos a Wii Sports Resort.

Como seguramente sabes, este servicio de música se estrenó el 30 de octubre de 2024 y desde entonces los fans con una suscripción a Nintendo Switch Online pueden disfrutar la música de algunas de las franquicias más importantes en la industria de los videojuegos.

Ahora, se acaba de confirmar que el catálogo agregó algunos temas de Wii Sports Resort, una de las entregas más recordadas de Wii gracias a sus divertidas actividades deportivas y escenarios tropicales.

Lo mejor de todo es que el soundtrack incluye 99 melodías, así que puedes disfrutar el OST completo que acompañó incontables horas de diversión para los usuarios de Wii.

¿Qué es Nintendo Music?

Nintendo Music es un servicio de música que está disponible para dispositivos iOS y Android. Con él puedes hacer streaming de música de grandes juegos de Nintendo.

Los jugadores pueden encontrar música de varias franquicias de Nintendo, como Super Mario Bros., Animal Crossing, Star Fox, Fire Emblem y Metroid. Además, hay listas de reproducción basadas en personajes, estados de ánimo y mucho más.

¿Cuánto cuesta Nintendo Music?

Nintendo Music está disponible para todos los miembros de Nintendo Switch Online, con o sin el Paquete de Expansión. Si no tienes ese servicio, puedes conseguirlo desde $399 MXN al año.

Lo mejor de todo es que también puedes acceder a Nintendo Music aprovechando una de las pruebas gratuitas del servicio y conocer todo lo que ofrece.

¿Qué te parece Nintendo Music? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente