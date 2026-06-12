Sin duda, uno de los anuncios más emocionantes de todo Summer Game Fest 2026 fue la revelación de Final Fantasy VII Revelation. Esta entrega es sumamente esperada por varias razones, pero hay 2 que destacan: la enorme ambición del proyecto y que representa el final de uno de los proyectos más gigantescos que hemos visto en la industria de los videojuegos.

Recrear Final Fantasy VII como un juego moderno es una tarea titánica por el trabajo que representa traer esta aventura a los estándares modernos, pero también lleva en sus hombros la responsabilidad de ser una nueva interpretación de uno de los mejores y más influyentes juegos de la historia. Con esto, la culminación a la trilogía remake apunta a ser emocionante, y también a ser uno de los lanzamientos más relevantes de toda la década.

Gracias a Square Enix, tuvimos la oportunidad de platicar con Naoki Hamaguchi, director de Final Fantasy VII Revelation. En este encuentro pudimos conocer el enfoque de esta nueva entrega, lo que significa dirigir el proyecto y algunas de las cosas que los jugadores pueden esperar de esta aventura.

Sin más, te dejamos con nuestra plática:

LevelUp: Me gustaría comenzar hablando sobre el anuncio que vimos la semana pasada durante Summer Game Fest. Algo muy interesante es que Remake y Rebirth parecían enfocarse principalmente en la historia y sus misterios, mientras que Revelation parece poner mucho más énfasis en los sistemas de juego.

Después del enorme éxito de Rebirth, ¿cómo se siente como creador respecto a la fórmula de gameplay que el equipo ha construido a lo largo de esta trilogía?

Naoki Hamaguchi

Es una gran pregunta, gracias por hacerla.

Cuando observamos la recepción de Final Fantasy VII Remake y Rebirth, notamos que muchos jugadores del mundo —incluyendo personas que nunca habían jugado Final Fantasy VII— perciben la serie principalmente como una experiencia centrada en la historia, los personajes y el mundo.

Y aunque eso es cierto, uno de los puntos más fuertes de Final Fantasy VII siempre ha sido también su jugabilidad.

Sentimos que no habíamos logrado comunicar correctamente ese aspecto en Remake y Rebirth. Por eso, con Revelation queremos enfatizar mucho más el gameplay y transmitir claramente que Final Fantasy VII no es sólo una historia o un grupo de personajes memorables, sino también una experiencia de juego profunda y divertida.

Por esa razón, en el anuncio inicial de Final Fantasy VII Revelation decidimos enfocarnos en la jugabilidad antes que en la narrativa. Queríamos mostrar qué tan divertido es jugarlo.

Además, tuvimos la oportunidad de cerrar el Summer Game Fest 2026, lo que permitió que mucha gente viera de primera mano qué clase de juego es Revelation. Estoy muy satisfecho con la recepción y tengo muchas ganas de ver cómo reaccionarán los jugadores cuando el juego salga al mercado.

LevelUp: Siguiendo con el tema del gameplay, una de las críticas más comunes hacia los juegos de mundo abierto es que pueden ser enormes en escala, pero ofrecer poco contenido realmente significativo.

Después de Rebirth, ¿qué lecciones aprendió el equipo sobre contenido opcional y exploración para asegurar que Revelation mantenga una sensación de descubrimiento a lo largo del juego?

Naoki Hamaguchi

Había 2 conceptos clave detrás de nuestro enfoque. El primero, fue que no podíamos simplemente repetir el mismo diseño de mundo abierto y exploración de Rebirth. Necesitábamos ofrecer algo nuevo. Sí, el mundo será más grande que en Rebirth, pero no sólo en extensión horizontal. También crecerá verticalmente.

Como mostramos brevemente en el anuncio, los personajes pueden lanzarse desde el Highwind utilizando paracaídas y el jugador controla dónde aterrizar. Además, existe un chocobo especial llamado Pico que puede desarrollar habilidades, incluida la capacidad de volar. La idea es que la exploración no sólo se expanda en tamaño, sino también en posibilidades.

El segundo concepto fue ofrecer una mejor guía para los jugadores. Muchos juegos de mundo abierto utilizan referencias visuales para evitar que los jugadores se sientan perdidos, y nosotros hemos puesto especial atención en ese aspecto para Revelation.

En cuanto al contenido secundario, habrá incluso más actividades que en Rebirth. Sin embargo, también hemos ajustado las recompensas.

En Rebirth, muchas recompensas de minijuegos estaban ligadas al sistema de combate mediante materias. Eso provocaba que algunos jugadores sintieran que debían completar actividades que no les interesaban para optimizar sus personajes.

En Revelation estamos cambiando ese enfoque. Las recompensas estarán más relacionadas con los propios minijuegos, cosméticos, skins y otros elementos similares, en lugar de afectar directamente el combate. Será interesante ver cómo reaccionan los jugadores a estos cambios.

LevelUp: Algo que me genera mucha curiosidad es Vincent. En el juego original era un personaje opcional y por ello recibió menos desarrollo que otros miembros del grupo. ¿Qué oportunidades les dio esta trilogía para expandir su papel y convertirlo en una parte más importante de la historia?

Naoki Hamaguchi:

Desde el inicio del proyecto nunca quisimos limitarnos a volver a contar la historia original de Final Fantasy VII. También queríamos incorporar elementos de los distintos títulos que forman parte de la Compilation of Final Fantasy VII y reinterpretarlos dentro de esta nueva versión de la historia.

Respecto a Vincent específicamente, todavía no es el momento adecuado para compartir detalles concretos sobre las nuevas escenas o historias que tendrá el personaje, ya que queremos evitar spoilers. Lo que sí puedo decir es que habrá muchas referencias y momentos familiares para los fans que han seguido la historia de Vincent a través de otros juegos relacionados con Final Fantasy VII.

Espero que los jugadores descubran esos elementos por sí mismos cuando jueguen Revelation.

LevelUp: Has trabajado en este proyecto durante mucho tiempo. Si comparas al Hamaguchi que comenzó como codirector de Final Fantasy VII Remake con el Hamaguchi que ahora está terminando Final Fantasy VII Revelation, ¿cuál dirías que es la diferencia más importante o significativa entre ambos?

Naoki Hamaguchi

Comencé como codirector de Final Fantasy VII Remake. Después, con Final Fantasy VII Rebirth, me convertí en director y ahora también soy el director de Final Fantasy VII Revelation. Sin embargo, me gustaría aclarar algo. Aunque mi puesto ha cambiado, Tetsuya Nomura ha supervisado no sólo la serie Remake, sino toda la franquicia de Final Fantasy VII como director creativo de la propiedad intelectual.

En ese sentido, durante todo este tiempo he sido el principal responsable de la dirección del desarrollo de los juegos. Por eso, en realidad no siento que exista una diferencia tan grande entre mi papel como codirector en Remake y mi papel como director en Revelation.

Lo que sí ha sido muy importante es la relación de confianza que he construido con Nomura-san. Él es un creador extraordinario y siempre he respetado profundamente su visión creativa como desarrollador.

Al mismo tiempo, él ha depositado toda su confianza en mí como desarrollador y director del proyecto. Esa confianza mutua que hemos construido a lo largo de los años trabajando juntos en esta trilogía ha sido algo muy valioso y creo que fue uno de los factores que nos permitió llegar hasta este punto.

LevelUp: Asumo que jugaste Final Fantasy VII en los años 90. Pensando en aquel Naoki Hamaguchi que descubrió el juego por primera vez en 1997, ¿qué aspecto de Revelation sería el que más lo sorprendería?

Naoki Hamaguchi

El simple hecho de que yo mismo haya dedicado más de 10 años de mi vida como desarrollador y creador a rehacer una historia que jugué cuando era adolescente ya me parece algo muy extraño.

Creo que muchas personas de mi generación probablemente envidiarían una posición como la mía: trabajar en una nueva versión de una obra que marcó nuestra infancia. Pero al mismo tiempo, Final Fantasy VII es una franquicia extremadamente querida y respetada por jugadores de todo el mundo, así que la presión también es enorme. Sinceramente, no sé si recomendaría esta responsabilidad a otras personas, porque implica una gran carga y expectativas muy altas; sin embargo, he disfrutado mucho el proceso de desarrollo.

Todavía queda bastante trabajo por hacer porque el desarrollo no ha terminado, pero estoy muy emocionado por completar el proyecto.

Final Fantasy VII Revelation llegará en 2027 a PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y Nintendo Switch 2. Te recordamos que será un estreno multiplataforma, por lo que debutará en todas las consolas mencionadas de manera simultánea. Puedes saber más sobre este juego si haces clic aquí.