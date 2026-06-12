No hay nada mejor que conseguir gratis un nuevo juego. Afortunadamente, Steam se convirtió en uno de los mejores lugares para encontrar ese tipo de promociones, pues es muy común que las compañías utilicen dicha plataforma para regalar sus proyectos. Esta vez, los fans podrán obtener sin costo un ambicioso juego de mundo abierto.

Como suele suceder en estos casos, estamos ante una oferta de tiempo limitado. Esto significa que los jugadores deben actuar con rapidez si no quieren dejar pasar la oportunidad de ampliar su librería digital de forma gratuita. A continuación, compartiremos todos los detalles relacionados con esta oferta única de PC.

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Wild Terra 2: New Lands está completamente gratis en PC vía Steam

Sospechamos que los fanáticos de las aventuras de fantasía ambientadas en un mundo medieval estarán particularmente felices con esta promoción, pues el título que está disponible gratis es, nada más y nada menos, que Wild Terra 2: New Lands, un ambicioso MMORPG que promete ofrecer decenas de horas de contenido.

Los jugadores que deseen adentrarse en una experiencia robusta y llena de sistemas deben prestar atención, puesta la oferta especial sólo permanecerá vigente por muy pocos días.

En este momento, Wild Terra 2: New Lands está gratis en Steam gracias a una rebaja de 100% de descuento. Esta irresistible oferta solamente estará disponible hasta el lunes 15 de junio de 2026, lo que significa que las personas interesadas en ampliar su colección personal sin gastar un centavo tienen aproximadamente 4 días para hacerlo.

Si bien está lejos de ser un producto caro, tampoco es económico. Este proyecto desarrollado y publicado por Juvty Worlds cuesta normalmente casi $40 USD o su equivalente en la moneda nacional. En el caso de México, quienes aprovechen esta oferta se ahorrarán $369.99 MXN.

Ahora bien, ¿cómo reclamar Wild Terra 2: New Lands? Es muy sencillo, pues basta con iniciar sesión en la tienda de Valve, visitar la página del juego, dar clic en “Añadir a la cuenta” y completar el proceso. El título permanecerá en la biblioteca para siempre si se obtiene durante el plazo establecido, incluso después de que termine la promoción.

Los desarrolladores en Juvty Worlds decidieron obsequiar este título a la comunidad para celebrar el lanzamiento de la actualización 3.0.429, una de las más ambiciosas hasta la fecha. El parche añade una mazmorra inédita, nuevas mecánicas, más tipos de armadura, habilidades extra y mejoras de calidad de vida.

Wild Terra 2: New Lands tiene 100% descuento y está disponible gratis en PC a través de Steam

¿Qué tiene por ofrecer Wild Terra 2: New Lands a los jugadores?

En este momento, Wild Terra 2: New Lands tiene una puntuación mixta en Steam, lo que podría hacer creer a muchos que no vale la pena el tiempo; sin embargo, alrededor de 80% de las reseñas recientes en la plataforma de Valve son positivas, debido a que los nuevos fans disfrutaron la versión más completa y pulida de este título.

Para aquellos que no estén familiarizados con esta propuesta de temática medieval, consideramos prudente recordar que se trata de un MMORPG de mundo abierto con un gran énfasis en la simulación. Aquí, los jugadores asumen el rol de un herrero, constructor, alquimista, panadero, sanador e incluso un joyero.

El objetivo principal es obtener la Marca del Maestro en cada profesión, una labor que demanda mucha dedicación y paciencia. En Wild Terra 2: New Lands, también será necesario atrapar, domesticar y criar todo tipo de animales para obtener beneficios adicionales que resultan particularmente útiles durante la campaña.

Wild Terra 2: New Lands es un ambicioso MMORPG medieval de mundo abierto

Aunque este título de Juvty Worlds es una experiencia que se apoya en las mecánicas multijugador, también se puede abordar en solitario. De igual forma incluye gremios, así como mazmorras, zonas PvP y actividades PvE. En definitiva, los usuarios de Steam deben echarle un ojo y reclamarlo gratis mientras la promoción esté disponible.

Pero dinos, ¿te llamó la atención este MMORPG de fantasía? ¿Planeas canjearlo en la tienda de PC? Comparte tu opinión en los comentarios.

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