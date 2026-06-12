Las primeras impresiones de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales han sido muy positivas, pero hay un elemento que está generando conversación entre los jugadores. Se trata de Faie, la hada que acompaña al protagonista durante toda su aventura y que, para muchos, recuerda a la famosa Navi de The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

La compañera de Elliot tiene comentarios constantes sobre casi cualquier situación. Desde descubrir cofres hasta recibir daño de un enemigo, Faie suele intervenir con alguna observación. Esto provocó que varios jugadores consideraran que habla demasiado.

Team Asano no esperaba las críticas hacia Faie

Durante una entrevista con Kotaku, el productor del juego, Naofumi Matsushita, reconoció que el equipo quedó sorprendido al descubrir que algunos usuarios encontraban molesta a la hada.

Según explicó, el estudio llevaba tanto tiempo trabajando en el proyecto que desarrolló un gran cariño por el personaje. Esa cercanía terminó influyendo en su percepción.

“Nos sorprendió mucho saber que a tantos jugadores les desagradaba la cantidad de diálogos de Faie”, explicó Matsushita. También comentó que el equipo llegó a encariñarse tanto con ella que posiblemente perdió objetividad al evaluar la frecuencia de sus intervenciones.

Las declaraciones ayudan a entender por qué el personaje tiene una presencia tan constante durante la aventura. Para los desarrolladores, sus comentarios enriquecían la experiencia y servían para acompañar mejor al jugador.

Hay una opción para reducir sus diálogos

Afortunadamente para quienes prefieren una experiencia menos invasiva, Team Asano escuchó las opiniones de la comunidad y realizó cambios.

Matsushita confirmó que el juego incluye una opción dentro del menú de configuración que permite reducir la cantidad de diálogos de Faie. De esta manera, los jugadores podrán ajustar la experiencia según sus preferencias.

La decisión seguramente será bien recibida por quienes recuerdan las constantes interrupciones de Navi en The Legend of Zelda: Ocarina of Time, una característica que durante décadas ha sido motivo de bromas y debates entre los fans de Nintendo.

Por ahora, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales sigue generando expectativas gracias a su atractivo estilo HD-2D, su propuesta de aventura y las comparaciones con algunos de los grandes clásicos del género.

Habrá que esperar al lanzamiento del juego el próximo 18 de junio para descubrir si Faie termina convirtiéndose en una compañera querida o en una nueva Navi para toda una generación de jugadores.

¿Crees que las comparaciones entre Faie y Navi están justificadas? ¿Activarás la opción para reducir sus diálogos cuando juegues? Cuéntanos en los comentarios.

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