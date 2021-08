Abandoned: Kahraman se defiende de críticas y dice que no es un estafador

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Poco a poco conocemos más de Abandoned, misterioso juego para PlayStation 5 que se ha vinculado en repetidas veces con Hideo Kojima y el posible regreso de Silent Hill. Esto a pesar de que Hasan Kahraman, jefe de BLUE BOX Game Studios, ha dicho en varias ocasiones que su proyecto no está relacionado con la franquicia de Konami ni con el creativo japonés.

Sin embargo, el hype, las nuevas teorías y las críticas hacia Abandoned ya son cosa de todos los días. Durante una entrevista reciente con NME, Kahraman reveló que está abrumado con esta situación, así que decidió hablar sobre el tema y defenderse de algunas críticas que lo acusan de ser un estafador.

BLUE BOX no quiere estafar a nadie con Abandoned

Muchos jugadores dudan de BLUE BOX Game Studios debido al historial que ha tenido en la industria a lo largo de los años, pues ha cancelado un número importante de proyectos. Algunas personas señalaron a la desarrolladora de usar sus títulos únicamente para obtener dinero y al final no entregar nada a los jugadores.

Kahraman dejó claro que su meta no es estafar con Abandoned, pues lo único que busca es entregar un juego que pueda ser atractivo para las personas. El creativo recordó el caso de Rewind, anterior juego de BLUE BOX Game Studios que tuvo una campaña de Kickstarter.

La recaudación de fondos se canceló debido a que encontraron un inversor privado. Por otro lado, The Haunting nunca salió de la etapa de acceso anticipado ya que el estudio consideraba que estaba roto y no era una buena experiencia. En este caso, se puso en contacto con Valve para deshabilitar la opción de compra del juego en Steam.

“Con Rewind hicimos un Kickstarter, luego tuvimos un inversor privado y el juego se canceló un año después porque necesitábamos más fondos. La gente dice que usamos eso para quedarnos con los fondos ... pero eso no tiene ningún sentido porque los fondos serían devueltos al inversor, ¿verdad? Si no lo devuelves, se convierten en una deuda. Un inversor no va a decir 'Bueno, aquí está el dinero; si no funciona, quédese con él'. ¡No funciona de esa manera! Solo estoy tratando de averiguar: ¿cómo es que somos estafadores?”, comentó Kahraman.

El desarrollador afirmó que trabaja arduamente con diversos colaboradores para concluir el desarrollo de Abandoned, pues no quieren dejarlo incompleto como anteriores proyectos.

“La gente ahora nos llama estafadores porque dicen 'Sí, dejas un juego sin terminar y permites que la gente pague por él'. Eso es lo último que queremos hacer, absolutamente no es la razón por la que estamos aquí en esta industria”, agregó el jefe de BLUE BOX.

Kahraman está deprimido por toda la situación de Abandoned

El hype y las críticas hacia Abandoned por supuesto han afectado a Kahraman, quien afirmó estar deprimido por toda la situación y las críticas. Por otro lado, los miembros de BLUE BOX no están dispuestos por ahora a salir a la luz y hablar sobre el proyecto, pues saben que inmediatamente serían juzgados.

“Ser etiquetado como un estafador, eso es realmente doloroso y estoy realmente deprimido. No duermo bien, no como bien, realmente me molesta mucho (…) Los miembros del equipo de BLUE BOX, y también los autónomos con los que trabajamos, no se sienten cómodos mostrando la cara en este momento. No es divertido ser etiquetado como estafador, ¿verdad?”, comentó Kahraman.

Kahraman señaló que su único objetivo es crear un título que lo jugadores puedan disfrutar en sus consolas. Así que continuará trabajando en el proyecto para posteriormente revelar un poco más sobre él.

"Lo que más me está molestando es que la gente nos está etiquetando como estafadores. Eso es lo más importante que realmente me duele. Porque esa no es mi intención en absoluto, ¿sabes? Solo estamos aquí para hacer juegos que la gente disfrute”, concluyó el desarrollador.

Abandoned está en desarrollo para PlayStation 5. Busca en este enlace todas las noticias relacionadas con el título.

