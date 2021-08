Devs de Among Us creen que Fortnite plagió su juego y están molestos

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Fortnite recibió ayer Impostores, una nueva modalidad basada en las mecánicas de Among Us. Paso poco tiempo para que esta novedad generara polémica, pues Innersloth cree que Epic Games se esforzó poco y acabó plagiando su juego.

Diversos miembros de Innersloth usaron las redes sociales para criticar la propuesta de Impostores, pues consideran que es una copia descarada de Among Us. Algunos desarrolladores están molestos, pues creen que hubiera sido una mejor idea hacer una colaboración oficial en lugar de plagiar su juego.

Innersloth arremete contra Epic por plagiar Among Us en Fortnite

Los miembros de Innersloth están enojados y decepcionados pues hubo rumores sobre una colaboración entre Among Us y Fortnite justo antes que se liberará Impostores, la modalidad que generó todas las críticas hacia Epic Games.

Gary Porter, programador de Innersloth, fue uno de los primeros en hablar sobre el supuesto plagio que hizo Fortnite. Para ello comparó el mapa de Impostores con Skeld, zona de Among Us. Si bien hay algunos cambios, el desarrollador cree que los mapas son prácticamente iguales.

"Está bien, aunque, cambiaron la electricidad y la bahía médica y conectaron la seguridad a la cafetería. Ni siquiera estuve presente para el desarrollo de Skeld e incluso así estoy un poco ofendido", afirmó Porter.

Victoria Tran, encargada de la comunidad de Among Us, piensa que hubiera sido mejor que Epic los contactara para una colaboración oficial. Asimismo, se quejó de que la compañía no hizo cambios importantes en mecánicas para diferencias la experiencia de Impostores y Among Us.

"Al igual que las mecánicas del juego, no deberían ser controladas, pero al menos temáticas diferentes o terminología hacen que las cosas sean más interesantes", afirmó Tran.

El cofundador de Innersloth, conocido en redes como Puff, se unió a la conversación y también lanzó una crítica contra el modo de Fortnite. El directivo está decepcionado, pues Epic no se esforzó para darle un giro a las mecánicas de Among Us.

“No patentamos la mecánica Among Us. No creo que eso lleve a una industria saludable. Sin embargo, ¿es realmente tan difícil poner un 10% más de esfuerzo en darle tu propio giro?”, escribió Puff.

I wasn't even around for the development of Skeld and I'm still kind of offended.



Anyway that's my piece on the whole thing. Gonna get back to adding butts to among us or whatever — Gary Porter (@supergarydeluxe) August 17, 2021

like game mechanics fine, those shouldn't be gatekept, but at the very least even different themes or terminology makes things more interesting? 😕 — Victoria Tran 🧋 (@TheVTran) August 17, 2021

We didn't patent the Among Us mechanics. I don't think that leads to a healthy game industry. Is it really that hard to put 10% more effort into putting your own spin on it though? — Puff (@PuffballsUnited) August 17, 2021

Al momento de escribir esto, Epic Games no ha comentado nada sobre el tema, por lo que no sabemos si planea hacer unos ajustes a Impostores para evitar más acusaciones de plagio. Te mantendremos informado al respecto.

Fortnite está disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC y móviles. Busca más información relacionada con el Battle Royale en esta página.

