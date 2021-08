Fortnite: usan el modo Impostores para recrear popular meme de Spider-Man

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

La comunidad de Fortnite está disfrutado Impostores, una nueva modalidad que recupera las mecánicas de Among Us y las lleva al mundo del Battle Royale. Si bien esta novedad ha generado controversia y críticas hacia Epic Games, los jugadores la están aprovechando para divertirse.

A un grupo de jugadores se le ocurrió aprovechar una de las mecánicas de Impostores para recrear un popular meme que seguramente conoces. Se trata de una imagen donde vemos a Spider-Man apuntando a un doble impostor.

La imagen nació gracias a una captura de una serie animada del superhéroe y, aproximadamente desde 2016, se volvió viral. Pues bien, los jugadores de Fortnite hicieron lo posible para recrear el meme en grupo dentro de la nueva modalidad.

Entérate: devs de Among Us creen que Fortnite plagió su juego y están molestos

Los jugadores pueden reunirse en Impostores para votar y decidir qué jugador sospechoso debe abandonar la partida. Todo ocurre en una locación conocida como el puente, donde los participantes se ven unos a los otros.

Un grupo de jugadores decidió reunirse en dicha locación y usar un gesto para apuntar a todos los demás participantes. Además, todos llevan un skin que se asemeja bastante al traje de Spider-Man, pues es de color rojo y azul.

De esta forma recrearon el meme Spider-Man Pointing y se volvieron virales en redes sociales. La comunidad celebró la ocurrencia de los jugadores, pues el meme encaja perfectamente con la temática de Impostores.

Muchas personas empezaron a compartir variantes del meme en redes sociales como Twitter, mientras que otros publicaron la imagen clásica que todos conocen.

Fortnite Imposter in a nutshell: 🕷️ pic.twitter.com/2ynA7FCeYP

no its me pic.twitter.com/dmvGkzFxXS