BLUE BOX promete dar un juego gratis antes del estreno de Abandoned

BLUE BOX Game Studios, la compañía detrás de Abandoned, ha anunciado 5 juegos en su historia y ninguno de ellos ha sido terminado. Pese a esto, Hasan Kahraman, el creativo que se ha convertido en el rostro del estudio, prometió que darán un juego gratis antes del estreno de Abandoned.

En una plática con IGN, Kahraman habló sobre los 5 proyectos que BLUE BOX Game Studios ha anunciado, pero dejado sin un lanzamiento completo. El creativo cree que es “injusto” que por esto califiquen a su equipo como un fraude, puesto que en realidad son un estudio sin experiencia que ha cancelado muchos proyectos antes de que comenzaran a consumir más tiempo y dinero.

En lo que parece un intento por limpiar el nombre de BLUE BOX Game Studios, Kahraman prometió que regalarán The Haunting: Blood Water Curse antes de que Abandoned se estrene. En caso de que no lo sepas, se trata de un proyecto inspirado en Fatal Frame que BLUE BOX lanzó en Acceso Anticipado y que no ha recibido actualizaciones en varios meses.

Según la promesa de Kahraman, BLUE BOX Game Studios terminará el desarrollo de The Haunting: Blood Water Curse y lo liberará como un juego gratuito, pero, ¿qué hay de quienes lo compraron en Early Access? Se les ofrecerá un paquete gratuito de Abandoned como compensación. Se desconoce exactamente a qué se refiere con esto.

¿Por qué The Haunting: Blood Water Curse no ha recibido novedades? Kahraman lo explicó

En la plática, Kahraman también habló sobre el estado de The Haunting. En la plática dejó claro que fue un proyecto que fracasó debido a que estaba en un estado roto en acceso anticipado.

“Fue lanzado en Acceso Anticipado en una versión Alfa. Así que tenía mucho material temporal que involucraba animaciones y modelos de personajes. Aprendimos que, si estás haciendo un juego de historia, un juego para un jugador, no deberías hacer un Early Access porque la gente no lo entiende. La gente asume algo como ‘hey, está este juego, vamos a comprarlo y jugarlo y veremos cosas de calidad aquí’, pero en realidad es un juego en Early Access. Esa es la razón porque no le fue bien, ya que no fue bien recibido porque la gente vio que estaba roto, que no estaba terminado”, explicó.

Si visitas la página en Steam de The Haunting: Blood Water Curse verás que el proyecto no corresponde a BLUE BOX Game Studio, sino a un estudio llamado CREATEQ. Según explicó Kahraman, se trata de un equipo de 4 personas que son amigos del equipo de BLUE BOX y que ven The Haunting como un proyecto secundario. Se espera que estén creando su propia versión usando algunas de las ideas original de BLUE BOX.

“Comencé a trabajar en The Haunting y creo que la mayoría de los componentes que usé siguen siendo aprovechados, sólo que cambió el concepto desde su s raíces. The Haunting era como nuestra versión occidental de Fatal Frame, con la cámara y tomar fotos a los fantasmas. Básicamente eso era lo que era. Tenía algunos acertijos. Usamos un tipo de exploración de una escuela vieja de juegos de horror como Fatal Frame 1 y 2. Las capturas que puedes ver en Steam, esas son de un concepto en el que trabajábamos, pero no es ese juego. Pondremos nuevas capturas de Steam dentro de poco”, finalizó.

BLUE BOX no trabaja en The Haunting

Así pues, la razón por la que The Haunting: Blood Water no ha recibido novedades es porque BLUE BOX lo abandonó y sus nuevos creativos no lo ven como prioridad. Ya veremos si el juego se termina en algún momento y si termina siendo un producto satisfactorio.

