Ahora que Smash Bros. está completo, Sakurai comparte lo que quiere en Twitter

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

El desarrollo de Super Smash Bros. Ultimate está prácticamente completo, lo que significa que ya no habrá contenido nuevo. Éstas no son sólo buenas noticias para el equipo de Sora, sino también para Masahiro Sakurai, el líder y creador de Super Smash Bros., que volvió a sentir la libertad de poder publicar lo que desee en redes sociales.

Como te comentamos, Masahiro Sakurai había expresado que durante el desarrollo de Super Smash Bros. Ultimate y otras entregas de la serie, ha solido tener mucho cuidado en relación con el contenido que comparte en redes sociales, pues sus seguidores podrían tomarlo como pistas de próximo contenido para el juego.

Entérate: ya está disponible una nueva camiseta de LEVEL UP, corre por la tuya.

Sakurai siente la libertad de nuevo en redes sociales

Pero ahora que el desarrollo principal ha concluido, sus publicaciones ya no podrían insinuar nuevos personajes. Así, en su más reciente publicación en Twitter, Sakurai mencionó que ya no tiene que preocuparse por especulaciones de los fans y añadió una imagen que deja ver a su gato con una figura de espuma de un tripulante de Among Us.

Sí, Among Us también es popular en Japón, por lo que no debería ser sorpresa que Sakurai lo haya jugado y sea fan, lo que demuestra que no se deja llevar por prejuicios que se forman fans "hardcore" que miran con desprecio otros juegos free-to-play o para móviles, sino que el creativo juega lo que le genera interés, sin complejos, un verdadero jugador.

Así, podríamos esperar más publicaciones rutinarias o random de la vida diaria de Sakurai, algo que muchos fans sin duda disfrutarán más y dejarán atrás la especulación extrema.

Por si te lo perdiste: una colaboración entre Among Us y Fortnite podría estar en camino.

¿Qué opinas de esta nueva publicación de Masahiro Sakurai? Cuéntanos en los comentarios.

Among Us está disponible en Nintendo Switch, PC y dispositivos móviles, pero está en camino a consolas PlayStation y Xbox. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

Video relacionado: Super Smash Bros. Ultimate: ¿Cómo se convirtió en el mejor crossover?

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente