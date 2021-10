RUMOR: Switch Online tendrá más de 30 juegos de Nintendo 64

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

El debut del Expansion Pack de Switch Online estuvo lleno de polémica pues de inicio arrastraba la división de opiniones tras la revelación de su precio y ya con el acceso a los juegos se descubrieron problemas y detalles que empañaron la experiencia de juego. Sin embargo, la nostalgia es poderosa y los fans se apoyan en este momento a la idea de que el servicio mejorará y que más juegos están en camino y en una cantidad considerable.

Los dataminers no tardaron en hacer de las suyas tras el debut de la expansión de Switch Online y de inmediato analizaron el contenido de la actualización que trajo este añadido para el servicio. De acuerdo con el especialista en este proceso, @Mondo_Mega, el código actual de Switch Online augura buenas cosas para los suscriptores y es que los datos encontrados refieren 38 juegos de Nintendo 64 y si tomamos en cuenta que la expansión del servicio incluye 9 de ellos deberían estar en camino 28 más.

Por otra parte, también hay buenas noticias para los fans de SEGA y es que e el caso del SEGA Genesis en la expansión de Switch Online existen registros de 52 juegos y si actualmente hay 14 en el servicio, se espera que 38 juegos más estén en camino.

Mega Drive proved to be even more interesting. At least 52 here! pic.twitter.com/sjVw5SovJZ