Cynthia con un fabuloso vestido y Giratina llegarán a Pokémon Masters

Pokémon Masters EX sigue ofreciendo contenido nuevo para sus usuarios. Hace unos meses celebró su 2.º aniversario con geniales personajes y se acaba de dar a conocer que cerrará 2021 y comenzará 2022 con el pie derecho por medio de mucho contenido nuevo inspirado en Pokémon Diamond & Pearl.

Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl debutaron en noviembre y no es tarde para unirse a la fiesta, por lo que DeNA anunció que prepara mucho contenido para consentir a los fans de Sinnoh.

Precisamente los fans de Cynthia, la campeona de esta región, sin duda alguna estarán especialmente contentos, pues aparecerá en el juego una nueva versión de ella el próximo 27 de diciembre a las 12:00 AM (hora de la Ciudad de México) que incluirá al devastador Pokémon legendario de tipo Fantasma Giratina.

El diseño es algo gótico y hace alusión a su compi, que destacará por el uso de ataques de tipo Fantasma y que al parecer jugará un rol clave en los próximos capítulos de historia.

Eso no es todo, DeNA ya confirmó que también habrá más contenido inspirado en Pokémon Diamond & Pearl. El arribo de Cynthia con Giratina servirá para preparar a los jugadores para el nuevo preludio de evento vilano que llegará al título y que estará enfocado en Cyrus y el Team Galactic. Se espera que en semanas posteriores esté disponible un nuevo evento villano, como el de Giovanni que llegó meses atrás.

El trailer de avance del nuevo contenido que recibirá el juego es muy interesante, pues en él aparece Lucas, protagonista de Pokémon Diamond & Pearl, lo que sugiere que pronto podría debutar en el juego. Asimismo, en el trailer se ve a Dialga, otra criatura que todavía no llega al título, por lo que es posible que ambos personajes sean una pareja compi.

