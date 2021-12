Twitch: streamers podrían recibir castigos si reaccionan a películas y series

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Si bien Twitch es una plataforma que suele relacionarse con videojuegos, es innegable que cada vez son más los streamers que transmiten otro tipo de contenido; desde la controversial moda Hot Tub hasta retos de resistencia. Sin embargo, otra tendencia muy popular puede ser la causante de que decenas de usuarios reciban alguna sanción.

En específico, en los últimos años y meses se popularizó que los streamers reaccionen a contenido de terceros en sus transmisiones en vivo. En general, suelen ver videos de otros usuarios de la plataforma o YouTube, así como trailers de videojuegos o eventos masivos como el E3, etcétera. Sin embargo, hay quienes elevaron la vara a otro nivel y empezaron a reaccionar a películas y series completas en sus canales de Twitch.

Por si te lo perdiste: “No soy pobre”, Ludwig, streamer exnúmero 1 de Twitch, revela cuánto dinero tiene en el banco

Mientras que reaccionar a eventos como The Game Awards y E3 está permitido y no conlleva alguna sanción, transmitir películas o series en la plataforma va contra las reglas. Esto, por lo menos, sobre el papel. Tal como recalcó el streamer Cohhcarnage en Twitter, muchos creadores de contenido reaccionan a producciones protegidas por copyright, pero no reciben alguna sanción.

Los tweet del creador de contenido provocaron mucho ruido en la comunidad, lo que provocó que Marcus “djWHEAT” Graham, jefe de desarrollo de creadores en Twitch, hablara sobre el tema en Twitter y compartiera su punto de vista personal.

It’s absolutely not ok. Just like it has never been ok to stream music. This is just as DMCA’able as anything else. Hard to say why streamers have not been targeted, but just like music, it’s probably just a matter of time. This is not an official Twitch take, just my own.