Es oficial: exclusivo de Xbox llegará pronto a PlayStation 5 con una sorpresa

Las pistas eran ciertas: un popular exclusivo de Xbox dará el salto a PlayStation 5 muy pronto. Nos referimos a Scorn, el título de Ebb Software que causó sensación por su dirección artística. El juego debutó originalmente tanto para Xbox Series X|S como para PC, y ahora ya está en camino a la consola de Sony.

Ebb Software aprovechará este nuevo lanzamiento para dar a sus jugadores una sorpresa: copias físicas del juego. La Deluxe Edition de Scorn vendrá acompañada de atractivos extras que, sin duda, fascinarán a los coleccionistas.

Scorn llegará pronto a PlayStation 5 con copias físicas

La versión del juego para PlayStation 5 aún no tiene una fecha de lanzamiento confirmada, pero sabemos que estará disponible en algún momento del otoño. Ebb Software anunció que las copias físicas de su título serán posibles gracias a un acuerdo con Maximum Games.

La buena noticia es que se distribuirán para PlayStation 5 y Xbox Series X. La edición física incluirá el juego, un steelbook, el soundtrack en digital y un libro de arte en el mismo formato. El steelbook estará decorado con el increíble arte distintivo del juego.

Los desarrolladores no han confirmado detalles técnicos del port para PlayStation 5, así que no sabemos si el juego aprovechará todas las funciones del DualSense. Por ahora, únicamente liberaron un trailer que muestra el título corriendo en la consola de Sony.

Es importante aclarar que Ebb Software no añadirá novedades a Scorn para su llegada a PlayStation 5, así que será la misma experiencia que se ofrece en Xbox Series X|S y PC. Abajo puedes ver el video:

Scorn está disponible para Xbox Series X|S y PC. Llegará a PlayStation 5 este otoño. Busca más noticias relacionadas con el título en este enlace .

