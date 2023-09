Gratis: estudio que casi cierra este año está regalando uno de sus mejores juegos

Daedalic Entertainment estuvo a nada de cerrar este año tras el fracaso de The Lord of the Rings: Gollum. Si bien el estudio sigue en pie, ya no desarrollará más juegos. Si no conoces sus títulos, debes saber que puedes conseguir gratis unos de sus proyectos con mejores calificaciones.

Nos referimos a The Night of the Rabbit, título para PC con reseñas muy positivas. Este regalo viene por parte de GOG, tienda que está celebrando su 15.° aniversario con ofertas y uno que otro obsequio. Para obtener el juego de Daedalic sólo debes visitar la tienda y encontrar el banner de la promoción.

También puedes ir directamente a la página del juego y añadirlo a tu colección. Toma en cuenta que, al momento de escribir esto, sólo te quedan poco más de 40 horas para reclamarlo.

Puedes conseguir The Night of the Rabbit gratis en GOG

Entérate: ¡Gratis! Juega todos estos títulos para PlayStation, Xbox, Switch y PC el fin de semana

Video relacionado: El juego fue tan malo que sus creadores casi tuvieron que cerrar

¿Qué es The Night of the Rabbit?

Por si no lo sabes, The Night of the Rabbit es un juego de aventuras point and click que debutó en 2013. Te cuenta la historia de Jerry, un joven que sueña con convertirse en mago. En compañía de un adorable conejo, Jerry encuentra una puerta mágica en un bosque que lo lleva a un mundo de fantasía llamado Mousewood.

The Night of the Rabbit se destaca por su narrativa cautivadora, su estilo de arte pintoresco, su música atmosférica y su clara inspiración en Alicia en el país de las maravillas. El juego recibió críticas en su mayoría positivas por su historia envolvente y su encanto general. Abajo puedes ver un trailer:

Por si te lo perdiste: Xbox te regala el Ryzen 7 y la Radeon RX 7900 de Starfield para que actualices tu PC

En esta página puedes conocer más sobre los juegos de Daedalic Entertainment.

Video relacionado: Los bombazos, las promesas y las joyas de octubre 2023

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News