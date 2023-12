The Game Awards 2023: ¿a qué hora empieza la ceremonia de premios en México y LATAM?

La nueva edición de The Game Awards está a la vuelta de la esquina, y promete ser una ceremonia llena de revelaciones emocionantes y otras sorpresas. Si quieres sintonizar la transmisión desde el principio para estar al pendiente de todos los ganadores y anuncios, lo mejor será que marques esta hora.

The Game Awards 2023 tendrá lugar este 7 de diciembre. Además de conocer a los ganadores de todas las categorías, incluido el GOTY, los espectadores podrán presenciar anuncios y nuevos trailers. Se espera que la transmisión tenga una duración similar a la del año pasado.

Video relacionado: Del mejor al peor - Juego del Año

¿A qué hora comienza The Game Awards 2023 en México y Latinoamérica?

Naturalmente, muchas personas se preguntan a qué hora empezará la transmisión en vivo de la popular ceremonia de premios presentada por Geoff Keighley. Ya sabemos que el show se transmitirá a través de YouTube y Twitch el 7 de diciembre a las 6:30 PM, hora de la Ciudad de México.

Por supuesto, podrás seguir el evento con nosotros en el canal oficial de LEVEL UP en YouTube con traducción al español, para que no te pierdas ningún detalle de los anuncios.

A continuación, te compartimos los horarios para el resto de Latinoamérica:

México ― 6:30 PM

El Salvador ― 6:30 PM

Nicaragua ― 6:30 PM

Guatemala ― 6:30 PM

Honduras ― 6:30 PM

Costa Rica ― 6:30 PM

Perú ― 7:30 PM

Colombia ― 7:30 PM

Ecuador ― 7:30 PM

Panamá ― 7:30 PM

Puerto Rico ― 8:30 PM

Venezuela ― 8:30 PM

Bolivia ― 8:30 PM

Argentina ― 9:30 PM

Uruguay ― 9:30 PM

Chile ― 9:30 PM

Brasil ― 9:30 PM

Paraguay ― 9:30 PM

Se desconoce cuáles serán los anuncios que tendrán lugar durante The Game Awards 2023. Dicho esto, Xbox confirmó su presencia e insinuó que prepara una noticia emocionante, mientras que SEGA adelantó que presentará una gran sorpresa que promete marcar “una nueva era”.

Por supuesto, gran parte de la conversación girará alrededor del premio más importante de la noche: el GOTY. Recordamos que Baldur’s Gate 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Alan Wake 2, Marvel’s Spider-Man 2 y Super Mario Bros. Wonder son los nominados.

¿Cuál será el ganador del GOTY en The Game Awards 2023?

Pero cuéntanos, ¿cuál juego te gustaría que gane el Juego del Año? ¿Crees que habrá anuncios emocionantes? Déjanos leerte en los comentarios.

Da clic aquí para encontrar toda nuestra cobertura de The Game Awards 2023.

Video relacionado: Nominaciones robadas en The Game Awards 2023

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News