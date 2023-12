¿El nuevo Zelda será secuela de Tears of the Kingdom? Nintendo responde

Pese a no llevarse el GOTY 2023, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom no pierde en nada su categoría como uno de los mejores videojuegos del año y sin duda de la historia. Ahora la pregunta es ¿qué sigue para la franquicia? Dado que Nintendo ha mostrado mayor flexibilidad, se ha pensado en una secuela de esta entrega y uno de los responsables de la IP habló al respecto.

Video: Lo bueno, lo malo y lo meh de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

El éxito de Zelda: Tears of the Kingdom ha llevado a pensar en una secuela ¿Qué piensa Eiji Aonuma?

Durante una entrevista con Game Informer, Eiji Aonuma habló sobre el futuro de The Legend of Zelda y lo que podría suceder o no con la siguiente entrega de la franquicia. Al respecto, se cuestionó a los creativos sobre la idea de que el nuevo título sea una secuela de Zelda: Tears of the Kingdom, esto aprovechando el éxito que tuvo ante millones de jugadores.

Al respecto, Eiji Aonuma consideró que eso es algo muy alocado y hay mínimas, casi nulas, posibilidades de que se haga realidad pues consideran que esa visión que tuvieron con Zelda: Breath of the Wild se complementó con Zelda: Tears of the Kingdom, por lo que no hay necesidad de más: "bueno, eso sería una secuela de una secuela, ¡lo cual se está volviendo un poco salvaje cuando lo piensas! Pero como mencioné anteriormente, con Tears of the Kingdom, buscábamos construir sobre el mundo que creamos en Breath of the Wild y realmente queríamos agotar las posibilidades de lo que podíamos poner en ese mundo. Creo que es, para usar un poco de término, una apoteosis, o la forma final de esa versión de The Legend of Zelda. En ese sentido, no creo que vayamos a hacer una secuela directa de un mundo como el que hemos creado".

El nuevo Zelda no será secuela de Tears of the Kingdom

Zelda: Tears of the Kingdom cerró una era de la franquicia y no habrá algo más

En información relacionada, Eiji Aonuma también se refirió a la idea de que Zelda y Link son pareja, algo que ha sido considerado desde hace muchos años por algunos fans de la franquicia de Nintendo. Asimismo, reconoció que hay interés en que Zelda se convierta en un personaje jugable con el paso del tiempo, recordemos que Nintendo es una compañía con un enfoque más tradicionalista así que una transición de este tipo no será de la noche a la mañana.

Sigue informado, en LEVEL UP.

Video relacionado: Del peor al mejor The Legend of Zelda

Fuente

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News