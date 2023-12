“No interrumpimos a nadie”, Geoff Keighley defiende TGA 2023 de críticas y hace enojar a jugadores

The Game Awards 2023 estuvo lleno de interesantes anuncios, pero también de momentos que generaron controversia en toda la industria. El evento ha sido duramente criticado por darles tan poco tiempo a cámara a los desarrolladores y apresurar sus discursos.

En varias ocasiones, los galardonados tuvieron que cortar sus agradecimientos, pues el evento los presionó con una advertencia en pantalla o con música. Geoff Keighley, organizador de la premiación, está al tanto de las críticas, así que salió a la defensa del evento, pero también prometió mejoras.

Entérate: Trabajadores protestaron en The Game Awards 2023 por despidos

Video relacionado: No merecían la nominación en The Game Awards 2023

Keighley responde a críticas a TGA 2023 por cortar discursos de ganadores

The Game Awards y Geoff Keighley recibieron muchas críticas

La gran mayoría de creativos que ganaron un premio tuvieron muy poco tiempo para demostrar su agradecimiento y resaltar el trabajo de todos sus colegas. En cambio, el evento destinó mucho más tiempo a anuncios, comerciales y a invitados especiales.

Debido a esto, TGA 2023 y Keighley fueron severamente criticados, pues desde la perspectiva de muchos no se respetó el trabajo de los desarrolladores quienes, al final, deben ser las estrellas del show. Ante esto, el organizador trató de justificar lo ocurrido, defendió el evento y prometió mejoras para futuras ediciones de la premiación.

“Por cierto, estoy de acuerdo en que este año la música sonó demasiado rápido para los ganadores de los premios, y pedí a nuestro equipo que suavizara esa norma a medida que avanzaba el programa. Aunque no se cortó a nadie, es algo que habrá que tener en cuenta en el futuro”, afirmó el organizador.

Los jugadores y desarrolladores no quedaron satisfechos con su justificación, así que lo criticaron por darles tan poco tiempo a los discursos, que son parte fundamental de una premiación. Muchos le reprocharon que a Larian le midieron el tiempo, incluso cuando estaban haciendo un homenaje a un compañero fallecido.

Debido a esta oleada de críticas, se espera que The Game Awards 2024 mejore este apartado y dedique más tiempo a los discursos de los ganadores o, al menos, no les de sólo 30 segundos para dar algunas palabras de agradecimiento. Al final, los jugadores cree que el evento debe ser una fiesta para los desarrolladores y no para las celebridades o las compañías.

Jugadores arremetieron contra el evento

Por si te lo perdiste: TGA 2023: devs de Call of Duty están ofendidos por la broma del actor de God of War

Busca toda nuestra cobertura sobre The Game Awards 2023 y sus anuncios en este enlace.

Video relacionado: ¡Enorme robo! Nominaciones robadas en The Game Awards 2023

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente