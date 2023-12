La secuela de Five Nights at Freddy's se retrasaría y no llegaría en 2024

Luego del tremendo éxito que la película de Five Nights at Freddy's obtuvo en 2023, es normal que los ojos estén puestos sobre su posible y casi ineludible secuela. Hace unos días surgió información alentadora que sugería que no deberíamos esperar tanto para poder verla, pero lamentablemente la espera al final será más larga.

Gracias a información de una fuente confiable de Five Nights at Freddy's, nos enteramos de que la secuela ya estaría en desarrollo y su producción comenzaría en muy pocos meses.

La secuela de Five Nights at Freddy's habría sido retrasada

No obstante, este fin de semana hubo malas noticias para todos los seguidores de la serie, pues nueva información revela que, aunque perfilaba para estrenarse en 2024, la secuela sufrió un cambio de planes y no alcanzará a llegar a los cines dicho año.

Esto ocurriría así porque la filmación y demás procesos de la fase de producción no arrancarían a inicios de 2024, como se tenía planeado, sino más adelante. Como consecuencia, se empujaría el estreno del filme hasta 2025, a mitad del año, de acuerdo con el informante entom_dp.

La secuela de Five Nights at Freddy's estaría lista hasta 2025

Es importante dejar claro que Blumhouse Productions ni siquiera ha confirmado el desarrollo de una nueva película de Five Nights at Freddy's. Por lo que no se debería hablar de un retraso oficial (la producción tampoco ha dicho nada al respecto), sino que, en todo caso, sería uno interno.

No obstante, te recordamos que la información proviene una vez más de entom_dp, que ha demostrado ser una fuente confiable en materia de Five Nights at Freddy's, por lo que es muy probable que estos detalles sean acertados.

¿Esperabas ver la secuela de Five Nights at Freddy's antes de 2025? Cuéntanos en los comentarios.

