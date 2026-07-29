Los fans de Halo hoy celebran un nuevo lanzamiento de la serie y el regreso del Jefe maestro para revivir una de las aventuras más icónicas de la saga. Cortana es una parte esencial de este episodio, pero hay algunos jugadores que no están contentos con la Cortana de Halo: Campaign Evolved a tal grado que decidieron poner manos a la obra y “mejorarla” por su cuenta.

Luego de varios días de disponibilidad gracias a unas ediciones del juego que ofrecían acceso anticipado, Halo: Campaign Evolved por fin debutó formalmente y los jugadores no tardaron en expresar su inconformidad con el nuevo diseño de Cortana, la inteligencia artificial que acompaña al Jefe maestro en sus aventuras.

Jugador trabaja en mod para mejorar a Cortana de Halo: Campaign Evolved

No es raro que los jugadores de PC trabajen en mods para reemplazar personajes de juegos para darle variedad a la experiencia o volverla cómica, pero en el caso de Halo: Campaign Evolved es por el deseo de hacer que Cortana sea más atractiva.

El usuario Archerboy123 hizo una publicación en reddit en la que deja ver una comparación de la Cortana de Halo: Campaign Evolved con otra que parece estar modelada a partir de la Cortana de Halo 4. Asimismo, comentó que ya estaba trabajando en un mod para reemplazar a Cortana.

“No puedo dejar de ver a Jerma cuando la miro”, expresó el usuario haciendo refiriéndose al creador de contenido estadounidense. “Podría tomarme algo de tiempo, pero como ahora está en UE5 [Unreal Engine 5], asumo que técnicas básicas de mods funcionarán sin problema”.

La publicación generó reacciones muy positivas por parte de la comunidad, pese a que los moderadores de reddit la eliminaron poco tiempo después.

Usuario de reddit se propuso cambiar diseño de Cortana de Halo: Campaign Evolved (imagen vía reddit)

Fans no están contentos con la apariencia de Cortana de Halo: Campaign Evolved

La verdad es que muchos jugadores ya estaban inconformes con la apariencia de Cortana del remake mucho antes del lanzamiento y pedían el cambio, así que era cuestión que ahora con el juego en sus manos, pusieran ellos mismos manos a la obra para reemplazar el modelo del querido personaje.

“Debieron haberse quedado con Beckie King; ella era la cara/cuerpo de la modelo de Cortana en Halo 2: Anniversary”, expresó un fan.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: diseño de Cortana en Halo: Combat Evolved, Halo 4, Halo 5: Guardians, Halo: Combat Evolved Anniversary y Halo: Campaign Evolved (imagen: Xbox, LEVEL UP)

Es importante señalar que la versión de Cortana del Halo: Combat Evolved original de 2001 es muy distinta a la que hoy aparece en el remake e incluso a la de Halo: Combat Evolved Anniversary (2020). Aunque el diseño de la Cortana del remake parece más atractivo que el de ambas iteraciones previas, jugadores consideran que Xbox tuvo que apegarse a los modelos de Cortana de Halo 4 o Halo 5: Guardians.

“No entiendo por qué Cortana necesita un modelo completamente diferente en cada juego... ¿¡pueden darnos algo de consistencia!?”, expresó otro fan.

¿Ya jugaste el remake de Halo?, ¿qué opinas del nuevo diseño de Cortana? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con Halo si visitas esta página.

Video relacionado

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2, 3