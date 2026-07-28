El anime es más popular que nunca, pues incluso ya hemos visto cómo algunos estrenos para cines lograron conquistar la taquilla y opacaron grandes producciones de Hollywood. Uno de los éxitos más recientes es el de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito, la más reciente película basada en el manga de Koyoharu Gotouge. Por suerte, los fans ya pueden ver esta producción desde la comodidad de su hogar.

El largometraje animado fue todo un fenómeno en las salas de los cines en su estreno original en 2025, pues batió récords de recaudación. Durante meses, los fanáticos se preguntaron cuándo podrían verla otra vez en plataformas de streaming.

La espera terminó, pues esta ambiciosa producción de Ufotable finalmente se unió al catálogo de un popular servicio de suscripción. Esto significa que los usuarios con una membresía pueden ver la película sin cargo extra, y lo mejor es que también incluye la versión con doblaje latino que se proyectó en la gran pantalla.

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Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito ya está “gratis” en Crunchyroll

La película fue dirigida una vez más por Haruo Sotozaki, el máximo responsable de la adaptación al anime de la franquicia. Tras generar mucha expectativa, finalmente llegó a los cines en 2025, y los fanáticos de México y otros países de Latinoamérica pudieran verla en septiembre.

Ahora, más de 10 meses después de su estreno original, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito por fin está disponible sin costo adicional en un popular servicio de streaming. Tal como platicamos hace un par de días, la primera parte de la trilogía se incorporó al catálogo de Crunchyroll durante la mañana del martes 28 de julio de 2026.

El filme animado protagonizado por Kana Hanazawa y Natsuki Hanae también llegó a la librería de Netflix, pero por el momento sólo está disponible allí en algunas regiones de Asia y se desconoce si algún día se unirá a la colección en otros países, incluidos México y Estados Unidos.

La cinta también forma parte de Apple TV, Prime Video, Fandango at Home y YouTube, pero en dichos servicios sólo está disponible para su compra y renta en formato digital. Por el momento, Crunchyroll es la única plataforma de streaming en la que es posible ver Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito en LATAM.

Como ya se comentó, la película que continúa los eventos del anime llegó al servicio de suscripción con múltiples opciones de idioma. Los más puristas pueden optar por escuchar el audio original en japonés y leer los subtítulos en español, pero también se incluyeron el doblaje latino y la versión en inglés.

Al respecto, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito tiene un reparto compuesto por grandes figuras de la actuación de México y el resto de LATAM. En la versión al español latinoamericano, podemos escuchar Iván Bastidas como Tanjiro Kamado, Marc Winslow en el papel de Takahiro Sakurai, José Luis Piedra en el rol de Zenitsu Agatsuma y Cristina Hernández como Shinobu Kocho.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito ya está disponible sin cargo extra en Crunchyroll

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito fue un éxito y la secuela ya está en camino

Crunchyroll acaba de obtener mucho valor al incluir esta producción en su catálogo, pues hablamos de una de las películas basadas en un anime más exitosas de los tiempos recientes.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito tuvo un estreno histórico en septiembre del año pasado al recaudar $70 millones de dólares en sus primeros días en cartelera. Al final, generó más de $137 MDD en Estados Unidos y otros $656 MDD en el mercado internacional, lo que dio un total de $793.5 millones de dólares.

Aunque resulte obvio, vale la pena destacar que esta película es una continuación directa del anime y adapta los acontecimientos del Castillo Infinito, el último arco del manga. La historia se enfoca en Tanjiro, quien junto a los Pilares debe recorrer un laberinto y enfrentarse a todo tipo de amenazas para derrotar a Muzan Kibutsuji.

Los fanáticos deben saber que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - El Castillo Infinito II, la segunda parte de la trilogía, ya está en producción, pero en este momento se desconoce su fecha de lanzamiento. Se sabe con seguridad que no forma parte del calendario de estrenos para 2026, por lo que el debut tendrá lugar en 2027 o más allá.

La película Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba El Castillo Infinito se unió al catálogo de Crunchyroll con doblaje latino

Pero dinos, ¿planeas ver otra vez esta película en Crunchyroll? Déjanos leerte en los comentarios.

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