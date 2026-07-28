La industria del anime volvió a quedar en el centro de la conversación por una adaptación que apenas fue anunciada y que está generando mucha polémica. Lo que parecía ser una de las apuestas más prometedoras para 2027 terminó convirtiéndose en uno de los temas más discutidos en redes sociales.

Nos referimos a Mii-chan to Yamada-san, manga de Nene Azuki que ha vendido más de 2 millones de copias gracias a su narrativa cruda y su retrato de problemas sociales. No obstante, su adaptación animada generó una intensa controversia que incluso ha dado pie a campañas de recolección de firmas para pedir su cancelación.

¿Por qué el anime de Mii-chan to Yamada-san está siendo criticado?

La historia sigue a Mii-chan, una joven que, según la sinopsis del anime, tiene una “discapacidad intelectual” y termina involucrada en el mundo del trabajo sexual antes de enfrentar un desenlace trágico.

Para un sector de la comunidad, el mayor problema radica en el contraste entre el diseño adorable e inocente del personaje y los temas extremadamente duros que aborda la historia. Además, los usuarios consideran que esta combinación toma temas muy delicados como las discapacidades y la explotación sexual, y los podría convertir en un producto de entretenimiento.

Las campañas para frenar el anime también señalan que el nombre “Mii-chan” comenzó a utilizarse como insulto en algunos espacios de internet para burlarse de personas con características similares a las del personaje.

Si eso no fuera suficiente, otros usuarios criticaron que el anuncio del anime, el pasado 26 de julio, coincidiera con el aniversario de un conocido ataque ocurrido en Japón contra personas con discapacidad.

El comité de producción rompe el silencio

Hasta hace unas horas, el comité de producción del proyecto había permanecido en silencio ante las críticas, pero la creciente polémica los llevó a publicar un comunicado oficial.

En el mensaje aseguraron que toman muy en serio las preocupaciones expresadas por la comunidad y explicaron por qué decidieron adaptar la obra:

“El comité de producción toma muy en serio las diversas preocupaciones y opiniones que se han expresado tras el anuncio de esta adaptación al anime. Decidimos llevar esta obra a la animación porque creemos que existe un gran valor en expresar la historia original a través de este medio“.

Incluso, prometieron que la producción será tratada con especial cuidado, consultarán a especialistas en la materia y aplicarán advertencias de contenido y restricciones de edad cuando sea necesario.

Por otra parte, la cuenta oficial del manga en X también emitió un comunicado para aclarar la intención de la obra.

“Esta obra no fue creada con la intención de discriminar ni menospreciar a personas con discapacidades específicas o que atraviesen determinadas circunstancias”.

Cabe mencionar que el manga de Mii-chan to Yamada-san concluirá en septiembre con su séptimo volumen, por lo que la adaptación buscará trasladar una historia que precisamente ganó notoriedad por su tono duro y su crítica social.

A pesar de ello, la discusión sobre los límites entre la representación artística y la responsabilidad social continúa creciendo conforme se acerca el estreno del anime.

¿Piensas que la polémica afectará el estreno de Mii-chan to Yamada-san? Cuéntanos en los comentarios.

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