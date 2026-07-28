Double Fine, estudio de Tim Schafer fundado en el 2000, ganó un estatus de culto en la escena independiente y cuando XBOX anunció su adquisición se auguraban grandes proyectos. Sin embargo, la historia fue diferente.

Pese a buenos lanzamientos como Psychonauts 2 y Keeper, los resultados no fueron suficientes para Microsoft y la empresa decidió terminar la relación con el estudio a inicios de mes.

La buena noticia es que Double Fine no cerró, pero la mala es que no pudo evitar los despidos y hoy hubo un anuncio triste para sus trabajadores y sus fans.

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Double Fine confirma despidos tras evitar el cierre por parte de XBOX

Por medio de un comunicado en redes sociales, Double Fine anunció el despido de 23 trabajadores. Se trata del 25% de su fuerza laboral.

El estudio señaló que pese a ser propiedad de XBOX en años recientes, su tamaño y operación son pequeñas, por lo que es necesario tomar una decisión de este tipo.

Al respecto, Double Fine menciona que están en transición a ser, otra vez, un estudio independiente, pero esto incluye mantener una nómina que les permita sobrevivir en lo que ordenan su nueva etapa a nivel financiero y de procesos de desarrollo.

El comunicado lamenta el despido de los 23 trabajadores y asegura que en este momento se hace todo lo posible por ayudarlos a encontrar otro empleo en la industria de los videojuegos.

Double Fine anuncia despidos

Double Fine en XBOX Game Studios: 7 años y solo 3 videojuegos

XBOX anunció la compra de Double Fine el 9 de junio de 2019 durante la semana del E3 de ese año. Phil Spencer presumió la estrategia de adquisiciones de Microsoft que formaría una base first-party para fortalecer a XBOX.

Una de sus adquisiciones fue el estudio de Tim Schafer y en ese entonces, los directivos de XBOX consideraron que era necesario tener una oferta de juegos innovadores y alejados de los reflectores AAA para dar variedad a su oferta de gaming.

Durante 7 años, Double Fine lanzó los siguientes juegos como parte de XBOX Game Studios:

Psychonauts 2 (2021)

Keeper (2025)

Kiln (2026)

A inicios de mes, XBOX, bajo la dirección de Asha Sharma, anunció cambios internos y la liberación de algunos estudios, esto para evitar el cierre y dar una oportunidad para que se mantuvieran en la industria.

Double Fine fue uno de los equipos afectados. XBOX les dio su libertad, y ahora están en busca de un editor o socio estratégico que los apoye en sus proyectos.

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