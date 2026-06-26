Los juegos como servicio se han convertido en un dolor de cabeza para PlayStation. Los recientes despidos en Bungie evidencian que su apuesta por estas producciones es cada vez más riesgosa, pues Marathon podría unirse pronto al cementerio donde están Concord y otros títulos.

Pese a todos sus tropiezos recientes, PlayStation acaba de confirmar que no tirará la toalla con los juegos como servicio. Hideaki Nishino, presidente de la compañía, aseguró que este tipo de juegos tienen un rol central en su estrategia a largo plazo, pues son ideales para atraer a nuevos jugadores a su ecosistema.

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Ni la crisis de Bungie hará que PlayStation abandone los juegos como servicio

El jefe de PlayStation considera que los juegos como servicio son vitales para el futuro de la marca. En una reciente entrevista con Famitsu (vía GamingBolt), aseguró que no abandonarán este tipo de producciones, a pesar de los dudosos resultados que han tenido con lanzamientos recientes.

La estrategia actual de la compañía consiste en estudiar qué hacer con juegos antiguos que fueron casos de éxito, como Helldivers 2. Al mismo tiempo analiza oportunidades para crear nuevas experiencias en sus estudios o con la colaboración de importantes socios externos.

Nishino se enfocó en el caso de Marvel Tōkon: Fighting Souls, título de peleas de Arc System Works que llegará el próximo 6 de agosto a PS5 y PC. Lo ve como una nueva oportunidad de atraer a más jugadores al ecosistema de PlayStation.

“Creemos que los juegos como servicio son un contenido que atrae a usuarios a nivel global, por lo que queremos seguir revitalizando el mercado tanto con contenido propio como de terceros. No sólo nos centramos en promocionar los nuevos lanzamientos, sino que también consideramos qué podemos hacer con los títulos más antiguos a medio y largo plazo”, explicó el directivo.

PlayStation no se rendirá con los juegos como servicio a pesar de la debacle de Bungie y otros de sus estudios

Si bien no habló de los tropiezos y el riesgo que corre Marathon, Nishino dejó claro que su objetivo es ofrecer una oferta continua de juegos como servicio a los usuarios de sus consolas. Considera que es importante seguir experimentando, pues cree que el género es “relativamente nuevo”.

Los juegos como servicio serán los únicos lanzamiento multiplataforma de PlayStation

Luego de mucha especulación al respecto, Nishino también aclaró la postura de Sony frente a los exclusivos y los lanzamientos multiplataforma. En la misma entrevista, confirmó que los próximos juegos como servicio serán los únicos lanzamientos multiplataforma de PlayStation.

Lo anterior implica que sus grandes producciones AAA para un jugador regresarán a ser exclusivos de PS5. La marca no tiene planes para hacer ports de Marvel’s Wolverine, Intergalactic: The Heretic Prophet y otros títulos para PC, pues quiere que los jugadores tengan un incentivo para comprar un PS5.

Próximos estrenos como Marvel Tōkon: Fighting Souls dejan clara cuál será su estrategia a partir de ahora, pues títulos multijugador y juegos como servicio continuarán llegando a su consola y a PC. Esto debido a que la naturaleza de los proyectos exige tener el mayor número de jugadores activos posible.

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