El tropiezo de Marathon y el fin de Destiny 2 ya le pasaron factura a Bungie. Luego de caminar por la cuerda floja durante meses, PlayStation confirmó que el estudio sufrirá importantes despidos y pasará por un proceso de reestructuración para garantizar su futuro a largo plazo.

Por medio de un comunicado, Hermen Hulst, ejecutivo de Sony Interactive Entertainment, reveló que los despidos afectarán a un número significativo de empleados, tanto de Marathon como del equipo que se encargaba de Destiny.

El directivo aseguró que Bungie y Marathon seguirán en pie; sin embargo, era urgente hacer cambios en la organización del estudio y sus prioridades. En su respectivo comunicado, el estudio lamentó la noticia y demostró su apoyo a los creativos afectados.

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Los despidos azotan a Bungie, ¿qué pasará con el estudio de Destiny y Marathon?

Los problemas para Bungie iniciaron hace meses, cuando las más recientes expansiones para Destiny 2 no cumplieron las expectativas comerciales. Las esperanzas estaban puestas en Marathon, pero el shooter de extracción no resonó entre la comunidad, a pesar del respaldo de PlayStation y Sony.

Recientemente, Bungie concluyó el desarrollo de Destiny 2 de manera abrupta, lo que generó preocupación sobre su futuro como parte de PlayStation Studios. Principalmente ya que se confirmó que Destiny 3 no está en producción y que Marathon era su última esperanza.

Esta mañana, Hermen Hulst confirmó que la situación de la desarrolladora es muy complicada, por lo que se vieron obligados a reducir drásticamente su personal. El directivo no reveló cuántos desarrolladores se verán afectados, pero reportes recientes afirmaron que Bungie perdería casi la mitad de su plantilla laboral.

“Decidimos reducir la plantilla de Bungie, lo que afectará a un número significativo de empleados, incluyendo a la mayoría del equipo de Destiny y a algunos miembros del equipo de Marathon. También habrá reducciones en los equipos de Sony Interactive Entertainment que dan soporte a las operaciones de Bungie. Los afectados, tanto en Bungie como en SIE, serán informados hoy mismos", confirmó el directivo.

Bungie perderá a gran parte del equipo de desarrollo de Destiny y algunos creativos de Marathon

Hulst explicó que hubo un “extenso debate y una cuidadosa consideración” para tomar esta decisión. PlayStation revisó la dirección y las prioridades de Bungie a largo plazo, y concluyeron que era vital hacer una reestructuración. Se exploraron varias alternativas para evitar los despidos pero, al final, la reducción de personal fue “necesaria” para “alinear los recursos del estudio con sus prioridades actuales y objetivos a largo plazo”.

El directivo reconoció el talento de Bungie y lo que ha conseguido con Destiny, pero reafirmó que Marathon aún es su prioridad. El título seguirá recibiendo contenido mientras el estudio incuba nuevos proyectos. Hulst también anunció que PlayStation apoyará a los empleados afectados por los despidos mediante asistencia.

“Quiero agradecer sinceramente a todos los empleados afectados por su arduo trabajo, creatividad y contribuciones a Bungie, SIE y a la comunidad de jugadores en general. Sé que las noticias de hoy son muy difíciles no sólo para quienes se van, sino también para los colegas y amigos que se quedan. Por favor, tómense el tiempo necesario para asimilar esta noticia y apóyense mutuamente”, concluyó el directivo.

Bungie lamenta los despidos y reconoce el tropiezo de Destiny 2

Por medio de sus redes sociales, Bungie también publicó un comunicado para confirmar que pasará por una reducción de plantilla y una reestructuración. Reconoció que Destiny 2 no cumplió con las expectativas durante los últimos años, por lo que era imposible seguir operando de la misma forma y con el mismo número de personal.

“Sabemos que esta decisión tiene un profundo impacto en las personas afectadas, sus familias, amigos y compañeros de equipo”, explicó el estudio. “Si bien estos cambios son necesarios para posicionar al estudio de la mejor manera posible ahora y de cara al futuro, esto no disminuye lo difícil que es este momento ni el impacto que tiene en los afectados.

Bungie confirmó que más adelante compartirá detalles sobre su futuro, pues por ahora no puede confirmar nuevos proyectos. Sus fans aún tiene esperanzas de que apueste por Destiny 3 para mejorar su situación, pero no está claro si podría desarrollar un juego tan ambicioso luego de los recortes de personal.

El futuro de Bungie es más incierto que nunca

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