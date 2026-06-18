PlayStation intentó conquistar a los jugadores de PC con una estrategia multiplataforma que no cumplió con sus expectativas. Por ello, la compañía dará marcha atrás y dejará de lanzar sus juegos single-player en computadoras. De esta forma, juegos como Marvel’s Wolverine se mantendrán como exclusivos de PS5.

Su estrategia actual es clara: ofrecer sus grandes producciones AAA sólo a los usuarios de sus consola y conservar el carácter multiplataforma de sus juegos como servicio. Hideaki Nishino, jefe de PlayStation y Sony Interactive Entertainment, por fin habló sobre este cambio significativo en sus planes, que será esencial para el resto de la generación y la llegada de PS6.

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¿Por qué PlayStation dejará de llevar sus single-player a PC y los hará exclusivos de PS5?

PlayStation tenía esperanzas de que sus grandes producciones AAA fueran un rotundo éxito entre los jugadores de Steam y Epic Games Store. Sin embargo, la realidad es que sus lanzamiento no cumplieron con las expectativas de ventas, así que la inversión de tiempo y dinero para hacer los ports no fue rentable.

Desde dicha perspectiva, tiene sentido que la compañía haga cambios a su estrategia y frene la llegada de sus títulos para un jugador a computadoras, sobre todo tras el fracaso de sus juegos como servicio, que serán los únicos proyectos que serán multiplataforma.

Durante una entrevista con Famitsu, Hideaki Nishino fue cuestionado sobre este cambio de enfoque y lo que significará para PlayStation en el futuro. El directivo confirmó que no abandonarán por completo el mercado de PC, pues algunos de sus juegos aún encajan en dicho mercado.

El directivo considera que el segmento de PC permite maximizar la experiencia de cierto tipo de producciones, como los juegos como servicio. Sin embargo, su enfoque principal es y siempre será su público de consolas.

Las producciones para un jugador de PlayStation se quedarán en PS5 para incrementar su valor y atractivo

Nishino cree que los exclusivos y los juegos single-player son importantes, pues son una muestra de que quieren “perfeccionar aún más el valor de la experiencia” que ofrece PlayStation como marca. Así que los ve como una forma de reforzar la identidad y el valor que la compañía ofrece a sus jugadores.

“Nuestra política principal en este momento es que, en el caso de los juegos para un solo jugador desarrollados por nuestros estudios internos, queremos perfeccionar aún más el valor de la experiencia que podemos ofrecer en PlayStation”, explicó el directivo. “Por otro lado, creemos que, para los juegos como servicio, es importante que la mayor cantidad posible de personas pueda disfrutarlos a través del multijugador en línea, por lo que seguiremos considerando como base su lanzamiento tanto en PS5 como en PC”.

Una estrategia híbrida donde la calidad es lo más importante

Sin duda, PlayStation es un pilar del desarrollo de títulos single-player, pero tropezó de forma estrepitosa al momento de crear juegos como servicio. El ejemplo más claro es Concord, pero la compañía aún tiene severos problemas para mantener vigentes títulos como Marathon.

Nishino recalcó que la misión de PlayStation siempre será ofrecer las mejores experiencias, independientemente en qué plataformas debuten sus próximos juegos. Dejó claro que no abandonarán sus ambiciones de crear las mejores experiencias interactivas, ya sean juegos como servicio o títulos single-player.

“Sin importar la plataforma en la que se publique un título, nuestras decisiones se basarán en la idea de ofrecer la mejor experiencia de juego posible y maximizar las características únicas de cada juego”, finalizó el directivo.

Hideaki Nishino aseguró que el futuro de PlayStation está en los juegos de calidad

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