Grand Theft Auto VI consumirá toda la atención de los jugadores, así que es fácil ver por qué muchos estudios intentan mantenerse lo más alejado de él. Mientras algunos títulos se amontonaron en otoño, muchos otros también saturaron el primer trimestre de 2027. Parece que God of War Laufey se encuentra en el segundo grupo.

Lo nuevo de Santa Monica Studio se lució con un avance increíble en el pasado State of Play de principios de junio. A pesar de mostrar a la nueva protagonista, presumir el sistema de combate y profundizar en la narrativa, la presentación omitió un detalle muy importante: la fecha de lanzamiento.

Video relacionado: God of War Ragnarok - Lo Bueno, lo Malo y lo Meh

God of War Laufey debutaría en febrero o marzo de 2027, revela Jason Schreier

Poco después del evento en vivo de PlayStation, el informante Nate the Hate, quien tiene un historial de aciertos bastante sólido, señaló que Santa Monica Studio planea lanzar la próxima entrega de la franquicia en algún momento de la primera mitad de 2027.

Esta afirmación coincidió con las palabras del periodista Jason Schreier, quien dijo que el estreno del exclusivo de PS5 está relativamente cerca. Ahora, el editor de Bloomberg volvió a discutir sobre el tema en un video reciente para su canal de YouTube, donde analizó el impacto que tendrá GTA VI en la industria del gaming.

El redactor, quien puede presumir de ser una de las fuentes más confiables del medio, enfatizó que incluso un proyecto como God of War Laufey debe mantenerse alejado de Grand Theft Auto VI si quiere recibir la atención del público.

“Si eres God of War Laufey, por ejemplo, podrías mirar el panorama y decir: ‘oye, siento que este va a ser nuestro gran lanzamiento estrella, va a ser un juego realmente bueno. Va a tener buenas críticas. Tiene muchas cosas interesantes a su favor. Deberíamos poder obtener mucha atención de los medios’. Pero eso no va a suceder si lo lanzas cerca de GTA VI”, señaló el periodista.

El problema, según Jason Schreier, es que muchos juegos pensaron en lo mismo y huyeron de la obra de Rockstar Games, lo que provocó que un montón de títulos se amontonaran tanto en otoño como a principios del próximo año.

Al respecto, la fuente teoriza que el videojuego de acción protagonizado por la actriz Deborah Ann Woll podría aterrizar en las tiendas durante el primer trimestre de 2027, por lo que deberá competir contra otros títulos importantes que llegarán a las tiendas en el mismo periodo.

“Mencioné God of War Laufey. No me sorprendería que lo anunciaran para febrero o marzo muy pronto”, explicó Jason Schreier en su video de YouTube.

God of War Laufey debutaria entre febrero y marzo de 2027

Grandes juegos huyen de GTA VI y saturan el mercado

Una vez más, el tema salió a colación a raíz de la omnipresencia que parece tener Grand Theft Auto VI en la industria de los videojuegos. El periodista e informante remarca que muchos juegos sufrirán retrasos en un intento de huir del título de Rockstar Games y otros estrenos que coinciden en la época final del año.

El problema, según el editor de Bloomberg, es que también hay muchos lanzamientos previstos para las instancias iniciales de 2027. Esto posiblemente provocará que algunos títulos fallen en atraer la atención de los jugadores y terminen por ser un fracaso comercial.

“Hay algunos lanzamientos más previstos para septiembre, lo que va a provocar que haya perdedores. Porque si intentas captar a ese cliente que sólo compra 2 juegos al año, probablemente no tengas mucha suerte. Es como adquirir un billete de lotería. Así que algunos juegos inevitablemente se retrasarán, y lo que va a pasar es que febrero y marzo estarán saturados”, comentó Jason Schreier.

El nuevo God of War aún no tiene fecha de lanzamiento oficial

Pero dinos, ¿cuándo crees que debutará la nueva entrega? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer las últimas noticias relacionadas con God of War.

Video relacionado: La verdadera historia de God of War: la creación, su inspiración y sus orígenes

Fuente