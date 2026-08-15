El final de la Temporada 3 del Capítulo 7 de Fortnite está cada vez más cerca y Epic Games prepara un nuevo evento para avanzar la historia del Battle Royale. Se trata de Inestable, un Momento Narrativo que llevará a los jugadores al centro de la isla para presenciar un acontecimiento que podría tener importantes consecuencias para el futuro del juego.

A diferencia de algunos de los grandes eventos de temporadas anteriores, Inestable ocurrirá dentro de una partida de Battle Royale, por lo que será necesario entrar al juego con anticipación para no perderse el momento.

Si quieres verlo en vivo, aquí te contamos cuándo comienza el evento Inestable de Fortnite y cuáles son los horarios para México y otros países de Latinoamérica.

¿A qué hora comienza el evento Inestable de Fortnite?

El evento Inestable se llevará a cabo el sábado 15 de agosto de 2026. El momento narrativo comenzará a las 2:00 PM ET, lo que corresponde a 12:00 PM en Ciudad de México.

Estos son los horarios para los principales países de Latinoamérica:

México (Ciudad de México): 12:00 PM

Costa Rica: 12:00 PM

Guatemala: 12:00 PM

El Salvador: 12:00 PM

Honduras: 12:00 PM

Nicaragua: 12:00 PM

Colombia: 1:00 PM

Perú: 1:00 PM

Ecuador: 1:00 PM

Panamá: 1:00 PM

Venezuela: 2:00 PM

Bolivia: 2:00 PM

Chile: 2:00 PM

Cuba: 2:00 PM

República Dominicana: 2:00 PM

Puerto Rico: 2:00 PM

Argentina: 3:00 PM

Brasil: 3:00 PM

Paraguay: 3:00 PM

Uruguay: 3:00 PM

¿Cómo participar en el evento Inestable de Fortnite?

Para presenciar el Story Moment tendrás que entrar a una partida de Battle Royale y dirigirte hacia el Punto Cero, ubicado en el centro de la isla. Ahí ocurrirá el evento.

Epic Games recomienda entrar unos minutos antes de que comience. De acuerdo con la información del evento, el daño quedará desactivado a partir de las 11:55 AM, hora de la Ciudad de México, es decir, cinco minutos antes del inicio, para que los jugadores puedan observar lo que sucede sin preocuparse por ser eliminados.

Sin embargo, lo mejor es entrar al juego al menos 30 minutos antes. De esta manera tendrás tiempo suficiente para actualizar Fortnite, entrar a una partida y llegar al Punto Cero sin preocuparte por posibles problemas de conexión o saturación de los servidores.

¿Qué pasará después del evento Inestable?

El evento no será lo único que los jugadores podrán disfrutar ese día. Una vez que termine Inestable, comenzará una Mythic Sprite Power Hour, durante la cual será más sencillo encontrar Espíritus de rareza Mítica.

Los Espíritus son unas criaturas especiales que aparecieron durante el Capítulo 7 y que pueden otorgar diferentes habilidades y efectos a los jugadores. Durante este periodo especial aparecerán con mayor frecuencia, por lo que será una buena oportunidad para quienes todavía tengan algunos pendientes por conseguir.

El evento, además, tendrá un papel importante en la historia del Capítulo 7. La narrativa actual gira alrededor del Punto Cero, la traición de Geno y el regreso de Los Siete, mientras los personajes intentan descubrir qué está ocurriendo con los Espíritus y la realidad de la isla.

¿Cuándo termina la Temporada 3 de Fortnite?

La Temporada 3 del Capítulo 7 llegará oficialmente a su fin el 20 de agosto de 2026, por lo que Inestable servirá como uno de los últimos grandes acontecimientos antes del cambio de temporada.

Así que si eres fan de la historia de Fortnite, marca el sábado 15 de agosto en el calendario y entra con tiempo. En México, la cita será a las 12:00 PM.

Fortnite está disponible para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y móviles. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con este exitoso Battle Royale.