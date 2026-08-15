Uno de los mejores juegos de superhéroes de la generación de PS4 tiene una oferta difícil de ignorar. Batman: Arkham Knight está disponible con 75% de descuento en PlayStation Store, por lo que actualmente puede conseguirse por apenas $4.99 USD.

La aventura desarrollada por Rocksteady Studios llegó originalmente en 2015 y puso punto final a la historia principal de la saga Batman: Arkham. Ahora, quienes todavía no han tenido la oportunidad de recorrer Gotham City pueden hacerlo por una fracción de su precio habitual.

Batman: Arkham Knight cuesta menos de $5

La promoción reduce el precio de Batman: Arkham Knight hasta los $4.99 USD, una oferta especialmente atractiva para quienes cuentan con un PS4 o un PS5 y tienen pendiente jugar la última entrega de la saga de Rocksteady. Esta oferta estará disponible hasta el 27 de agosto, por lo que te recordamos que la consigas más pronto que puedas.

El juego destaca por llevar a los jugadores a una versión mucho más grande de Gotham City, además de introducir al Batmobile como uno de los principales elementos jugables. El vehículo puede utilizarse para desplazarse por la ciudad, resolver acertijos y enfrentarse a numerosos enemigos.

La historia también representa el cierre de la narrativa que comenzó con Batman: Arkham Asylum y continuó con Batman: Arkham City. En esta ocasión, Batman debe enfrentarse a una nueva amenaza mientras Gotham queda atrapada en medio de un conflicto que involucra a algunos de sus enemigos más peligrosos.

Aunque el lanzamiento de Batman: Arkham Knight estuvo acompañado por problemas técnicos, particularmente en su versión para PC, el título recibió críticas positivas por su historia, sistema de combate, diseño de Gotham y apartado visual. La versión de PS4, de hecho, tiene una puntuación de 87 en Metacritic.

Además, el juego puede disfrutarse actualmente en PS5 gracias a la retrocompatibilidad.

Si nunca has jugado Batman: Arkham Knight, esta promoción representa una buena oportunidad para descubrir uno de los títulos más destacados basados en el Caballero de la Noche. Por sólo $4.99 USD puedes regresar a Gotham y vivir la conclusión de la saga de Rocksteady.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Estás emocionado por poder aprovechar esta promoción y llevarte un juegazo? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con Batman.