Hacer un remake de videojuegos que hicieron historia no es tarea sencilla pues las versiones originales dejaron huella en distintas áreas. La misión es mantener la vara alta y mejorar aquello que sea posible sin faltar a la obra original.

Hace unas semanas debutó Halo: Campaign Evolved y aunque en general la recepción fue buena, hay algunos sectores en que dividió opiniones.

No todos están satisfechos con el remake, pero esto va más allá de los fans, pues el director de arte y cocreador del universo del Master Chief arremetió contra este remake.

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Marcus Lehto, figura en el desarrollo original de Halo, arremete contra el remake

En una serie de publicaciones en X, Marcus Lehto arremetió contra Halo: Campaign Evolved, remake de la primera entrega de la franquicia y el primer proyecto que lanza Halo Studios.

Para darnos una idea de quién se trata, Marcus Lehto fue director de arte de Halo: Combat Evolved y es considerado el padre del Master Chief, así como cocreador del universo de Halo, o sea que es una voz autorizada.

De acuerdo con el creativo, hay algunas faltas de atención al detalle que denotan ausencia de conocimiento de la franquicia. En ese sentido, se refirió el anillo:

“Aunque la tecnología Forerunner era de metal (no de piedra), también era antigua, vasta, viva y una tumba para los horrores que acechaban en su interior. Había presenciado cientos de milenios de conflicto. Sin embargo, el juego la muestra como un metal brillante que parece haber sido construido hace unos pocos años”.

While Forerunner tech was metal (not stone) it was also ancient, vast, alive, and a tomb to the horrors that lurked within. It had seen hundreds of millennia of conflict. Yet the game shows it as shiny metal that looks like it was built a few years ago. pic.twitter.com/omp8Pwp76p — Marcus Lehto (@game_fabricator) August 13, 2026

El padre del Master Chief considera este elemento como jodidamente feo

Posteriormente, Marcus Lehto arremetió también contra el anillo que se encuentra en el menu principal.

Desde su perspectiva, se perdió una oportunidad para resaltar la doble cara de este tipo de creación de los Forerunners y en su lugar se ofreció al jugador una pieza similar a un juguete:

“El anillo del menú principal es lo más ofensivo que vemos cada vez que iniciamos el juego. Debería sentirse masivo, oscuro, misterioso, siniestro, pero también lleno de maravillas. Este nuevo anillo parece un juguete brillante y nuevo: fuera de escala, sin misterio, jodidamente feo”.

The main menu ring is the most offensive thing we see every time we boot up the game. It should feel massive, dark, mysterious, sinister, but also full of wonder. This new ring looks like a shiny new toy - out of scale, no mystery, damn ugly. — Marcus Lehto (@game_fabricator) August 13, 2026

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