Después de una fase de grupos muy emocionante y de un Survival Stage aún más infartante, tuvimos el primer día de las Grand Finals de PUBG Mobile en la Esports World Cup 2026, en París, y vaya que hubo de todo.

Desde sorpresas que desafiaron las probabilidades, pasando por un ambiente espectacular gracias a nuestros hermanos brasileños y terminando en la suspensión de 2 partidas debido a intoxicación de alimentos, aquí te damos un resumen de lo que pasó el 14 de agosto en PMWC 2026.

Lo que pasó anteriormente

Para los que no saben cómo llegaron los 16 equipos actuales, durante la ronda de grupos, los que se clasificaron directo gracias a su gran desempeño fueron 4Thrives, Orangutan, Aurora Gaming, Team Flash, Nigma Galaxy, Team Vitality, IDA, GodLike, Horaa y S2G, con actuaciones remarcables de 4Thrives y Orangutan en el grupo A y de Team Vitality e IDA Esports en el B.

En el Survival Stage, las actuaciones destacadas de Tianba, AlUla/ULA, NS RedForce, FURIA, ULF y eArena les valió colarse a las finales, lo que nos dio sorpresas como que los campeones del año pasado, Yangon Galacticos, dejaran vacante sus corona, así como los reyes de 2024: Alpha7 Esports.

Los favoritos para esta última fase llegaron siendo 4Thrives Esports y Team Vitality gracias a la superioridad que mostraron en la ronda de grupos, así como también Tianba, que a pesar de haber pasado en la Survival Stage, lo hicieron con amplio dominio, pero los 16 equipos sabían que todo podía pasar en la recta final, y así fue.

Un comienzo lento pero seguro

En el Match 1 del primer día de las Grand Finals, Nigma Galaxy dio la sorpresa gracias a que con sus 13 eliminaciones y su posicionamiento al final de la partida, se ganó el primer puesto. Sin embargo, el equipo con más muertes fue Aurora Gaming, seguidos de Tianba, quienes hicieron un trabajo espectacular pero muy agresivo, lo que los hizo ser uno de los primeros equipos eliminados de la partida.

Del lado bajo de la tabla encontramos, para sorpresa de muchos, a IDA Esports y a 4Thrives Esports, quienes sólo hicieron 2 puntos a pesar de haber pasado cómodamente en la ronda de grupos. Otros que quedaron a deber fueron Orangutan y Team Vitality.

Por su parte, equipos como ULF Esports y FURIA quedaron en la parte media de la tabla, pero se destaca que los fanáticos que los acompañaron en este largo viaje pusieron toda su energía para que nos sintiéramos dentro de la cancha de un equipo que se juega la Copa Libertadores.

Round 2, fight!

Para el Match 2, 4Thrives recordaron que eran uno de los equipos favoritos al comenzar el día, por lo que se apuntaron 8 eliminaciones a su nombre, lo que los llevó del penúltimo lugar al onceavo. Sin embargo, el equipo con más muertes en esta partida fue S2G Esports, con una más.

El cierre entre los turcos contra Team Flash fue cardiaco y de alta intensidad, pero al final la victoria fue para S2G. Por su parte, IDA Esports, FURIA y Nigma Galaxy se fueron sin huevos en su canasta, pues tuvieron 0 eliminaciones, estos últimos después de haber dominado la primera partida.

En general, varios equipos tuvieron una cantidad decente de eliminaciones, lo que apretó algunos puestos en la tabla. Al final la cima tuvo que ser compartida entre eArena y Aurora Gaming, que llevaban 36 puntos en total, seguido de Tianba con 31, lo que demostraba que todo podía pasar.

Un cierre espectacular pero inesperado

En la tercera ronda, eArena se llevó la victoria gracias a que hizo un total alucinante de 19 puntos, con bastante diferencia del segundo lugar, FURIA, que por fin dio señales de vida con sus 14 puntos. Igualmente, destacaron Tianba, Aurora Gaming y Vitality, que se niegan a quedarse atrás.

Para el Match 4, ULF Esports hicieron aún más, gracias a que su posicionamiento y eliminaciones les dieron 20 puntos, seguido de Nigma y Tianba con 14. Por su parte, IDA Esports apenas llevaba 2 en total, por lo que su sueño de ganar comienza a desaparecer, pero todo puede cambiar.

Antes de comenzar la 5ta partida, se nos informó que algunos competidores (aproximadamente 20) tuvieron problemas estomacales que los llevó a vomitar entre Match y Match, y su condición era tan grave que tuvieron que abandonar el recinto. Afortunadamente, el día 15 de agosto sigue en pie, sólo que ahora con más partidas.

Al final, así quedó la tabla:

Una vez que termine el segundo día de las Grand Finals de PUBG Mobile en la Esports World Cup 2026 en París les actualizaremos la información.

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