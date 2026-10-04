La oferta de educación superior apuesta por programas relacionados con tecnología, videojuegos, deportes y las industrias creativas. En este contexto, Universidad AMERIKE inauguró su quinto campus en México, ubicado en Santa Fe, Ciudad de México.

La nueva sede se suma a los campus de Guadalajara, Ciudad de México, Satélite y Puebla. Con esta apertura, AMERIKE busca ampliar su presencia en el país.

El campus de Santa Fe cuenta con una superficie de 4,000 metros cuadrados. La institución señala que sus instalaciones están diseñadas para complementar la formación académica con actividades prácticas relacionadas con las distintas carreras que ofrece.

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¿Qué carreras se imparten en la universidad?

La oferta académica de Universidad AMERIKE incluye programas relacionados con ciberseguridad, ciencias del deporte, producción musical digital, videojuegos, business & sports management, comunicación audiovisual, desarrollo de software interactivo y fisioterapia, además de diferentes programas de posgrado.

Uno de los elementos centrales de su modelo educativo es la metodología Learning by Doing, mediante la cual los estudiantes realizan proyectos y actividades prácticas como parte de su formación. La universidad también señala que cuenta con profesores que mantienen actividad profesional dentro de sus respectivas industrias.

Entre los docentes mencionados por la institución se encuentran Mauricio Castro, ganador de Ubisoft NEXT; Iñaki Vázquez, fundador de Fobia, Moderatto y Gran Sur; y Erick Marín Martínez, exjugador del Club América.

De acuerdo con Cristina Peña, rectora institucional de AMERIKE, la llegada a Santa Fe responde al crecimiento de la universidad y a la posibilidad de establecer vínculos con el entorno educativo y empresarial de la zona.

Las instalaciones de la nueva sede incluyen aulas y espacios destinados a las diferentes áreas académicas de la institución. Entre ellos se encuentran un estudio de producción musical, foro de televisión, arena de videojuegos, gimnasio y Cyberlab, además de espacios para otras disciplinas.

AMERIKE señala que actualmente cuenta con una comunidad de más de 1,700 estudiantes y 832 egresados, así como 513 convenios con empresas nacionales e internacionales.

La universidad también mantiene vínculos con instituciones educativas europeas. Entre ellas se encuentran EUSES, relacionada con la Universidad de Girona y la Universidad Rovira i Virgili; ENTI-UB, adscrita a la Universidad de Barcelona; y EUNEIZ.

Según la información proporcionada por la institución, todos sus programas cuentan con el aval de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y más del 90% de sus egresados se encuentra inserto en el mercado laboral. Si quieres conocer los planes de estudio, carreras y más información sobre la Universidad AMERIKE, puedes visitar su sitio web.

¿Qué opinas de esta oferta educativa? ¿Has considerado estudiar algo relacionado con el mundo de los videojuegos? No olvides dejar tus comentarios al final de esta noticia. Si quieres saber más sobre temas relacionados con el mundo del entretenimiento, puedes seguir este enlace.

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