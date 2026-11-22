Draconia Malfoid, una versión femenina de Draco Malfoy creada por los fans, se convirtió en tendencia hace algunos días. Internet se llenó de fanarts e historias originales basadas en el personaje; incluso hubo cosplayers que aprovecharon el momento para personificar a Malfoid con trajes improvisados.

Si bien Draconia Malfoy se popularizó de forma masiva y provocó que Harry Potter tuviera un despunte en redes sociales, a los ejecutivos de Warner Bros. Discovery no les gustó la idea. Hubo un caso muy puntual que demostró el enojo de los creadores del famoso mago de Hogwarts y exigieron que el contenido inspirado en la franquicia fuera eliminado.

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Avada Kedavra

Uno de los casos más llamativos es el de Holland, creador de Next Realm Studios, quien aseguró haber recibido 13 reclamos en cuestión de horas. El incidente provocó la eliminación de su canal y encendió las alarmas entre otros artistas y creadores de fanfics que usan IA para ilustrar sus historias.

La situación se tornó grave cuando Holland envió un correo de vuelta para confirmar si los reclamos eran auténticos y un representante de Warner Bros. confirmó que todo era real sin dar más explicaciones. Fue así que Next Realm Studios perdió su canal de 13000 suscriptores tras recibir los reclamos por derechos de autor, y Youtube decidiera cerrar el canal de forma definitiva.

De acuerdo con el testimonio de Holland en el portal Reddit, el incidente ocurrió el 28 de octubre de 2026. El creador explicó que al principio sospechó que se trataba de un fraude. Una de las razones fue que los avisos utilizaban una dirección de correo electrónico que no parecía oficial, algo que le pareció extraño. Además, los reclamos llegaron poco después de que reportara otro canal por resubir episodios de su serie sin autorización.

Holland decidió contactar directamente a Warner Bros. Discovery para comprobar si las notificaciones eran legítimas. Según su publicación en Reddit, el 9 de noviembre recibió una respuesta de un vicepresidente del departamento antipiratería de la compañía, quien le habría confirmado por escrito que los avisos eran auténticos y habían sido enviados por Warner Bros.

El creador compartió la actualización en redes sociales y explicó que entiende lo sucedido; sin embargo, le gustaría obtener autorización para crear sus historias de fans o, al menos, conseguir lineamientos claros sobre qué tipo de contenido puede publicar sin exponerse a perder su canal otra vez.

¿Qué pasará con los fanarts y fanfics basados en Harry Potter?

La polémica ha generado críticas entre los seguidores de Harry Potter, especialmente porque los proyectos afectados son producciones independientes que utilizan personajes de una franquicia cuyos derechos pertenecen a Warner Bros.

La situación también abrió una discusión sobre los límites del contenido creado por fans y el uso de inteligencia artificial para reinterpretar personajes protegidos por derechos de autor. Aunque algunos seguidores consideran que estas producciones son obras originales sin fines de lucro, eso no significa que automáticamente estén exentas de reclamaciones legales.

Por ahora, tampoco existe un pronunciamiento público de Warner Bros. que explique de forma detallada si hay lineamientos para crear contenido relacionado con Draconia Malfoy y otros personajes ficticios.

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Pero cuéntanos, ¿qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que Warner Bros. está haciendo lo correcto? No olvides dejar tus respuestas e inquietudes en la caja de comentarios al final de esta noticia. Si quieres saber más sobre Harry Potter, puedes visitar esta página.

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