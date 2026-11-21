LO QUE DEBES SABER:

Jugadores descubrieron un método para ejecutar GTA 6 a 60 fps en XBOX Series X utilizando la función Quick Resume

Este método no oficial conlleva un inconveniente que afecta la experiencia de juego

Para que este método funcione, es necesario tener una pantalla de 120 Hz y la versión 01.002.001 del título

La comunidad ha señalado que este método podría quedar obsoleto con futuras actualizaciones del juego

No importa en qué consola juguemos Grand Theft Auto VI (GTA 6), pues el título de Rockstar Games se ejecutará a 30 fps. Esto aplica para XBOX Series X|S y PlayStation 5; sin embargo, los jugadores acaban de descubrir una forma de correr el título a 60 fps en la consola más potente de Microsoft.

Rockstar ya explicó que el juego se ejecuta a 30 fps por la densidad y el tamaño de su mundo. Asimismo, la compañía descartó un posible modo a 60 fps para consolas, y explicó que ni si quiera el PlayStation 5 Pro es capaz de mantener esa tasa de cuadros por segundo.

A pesar de esto, la comunidad descubrió un truco para que GTA 6 vaya a 60 fps en XBOX Series X. Esto es posible gracias al potencial y a una función de la consola, aunque hay un detalle importante a considerar.

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Logran correr GTA 6 a 60 fps en XBOX Series X, pero...

La comunidad ha buscado formas de mejorar el desempeño de GTA 6 en consolas. Algunos han transmitido el juego de sus sistemas a una PC para usar herramientas de generación de fotogramas mediante inteligencia artificial. Gracias a esto, algunos jugadores han podido ejecutar el juego hasta a 120 fps, pero con un gran inconveniente: los controles siguen respondiendo a 30 fps.

Ahora, un jugador encontró la forma de correr GTA 6 a 60 fps directamente desde un XBOX Series X, sin la necesidad de usar una PC o herramientas externas. El usuario de reddit Meowwie64 dejó asombrada a toda la comunidad con su descubrimiento, así que decidió compartir el método en el subreddit GTA6unmoderated.

Antes de detallar el proceso, es importante mencionar que no se puede hacer en un PlayStation 5, pues es indispensable usar una función exclusiva de los sistemas de Microsoft. Meowwie64 descubrió por accidente el truco gracias a Quick Resume, opción que nos permite reanudar nuestras partidas al instante sin tiempos de carga.

Algunos jugadores probaron el método y verificaron que efectivamente es posible desbloquear la tasa de cuadros por segundo en XBOX Series X. Sin embargo, hay un inconveniente al hacerlo: la tasa de cuadros de GTA 6 se duplica, pero también la velocidad a la que ocurren las cosas.

Obviamente, esto afecta la experiencia de juego. Aunque algunos jugadores han verificado que las escenas cinemáticas corren bien y se ejecutan incluso a más de 60 fps, el truco genera inestabilidad general.

Sí, GTA 6 puede correr a 60 fps en XBOX Series X, pero con algunos incovenientes

¿Cómo jugar GTA 6 a 60 fps en XBOX Series X|S?

Meowwie64 compartió un tutorial para todos los jugadores interesados en probar el truco. Para empezar, advierte que no lo ha probado en un XBOX Series S, así que no está seguro de que funcione en la consola menos potente de Microsoft, en la que el juego cae por debajo de los 30 fps.

También es importante mencionar que se necesita una pantalla de 120 Hz y la versión 01.002.001 de GTA 6. Meowwie64 anota que probablemente el truco deje de funcionar con la llegada de futuras actualizaciones. A continuación, están los pasos para duplicar la tasa de cuadros y disfrutar GTA 6 a 60 fps:

Configurar los ajustes de pantalla de tu XBOX a 60 Hz

Iniciar GTA 6

Esperar hasta que veas las 6 estrellas en la introducción

Volver a configurar la pantalla, pero a 120 Hz

Iniciar otro juego en tu consola a través del botón XBOX y sin salir de GTA 6

Volver a GTA 6

Ahora disfruta de GTA 6 con una velocidad de fotogramas desbloqueada

El truco para duplicar los fps de GTA 6 en XBOX podría desaparecer en una futura actualización

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