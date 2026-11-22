Lexie Shoaibi aparece oficialmente acreditada en el papel de Mandy en GTA 6

Marissa DuBois , creadora de contenido, afirma haber contribuido al diseño del personaje de Mandy, sugiriendo que su cuerpo sirvió de base para el modelo, a pesar de no figurar en los créditos oficiales

Surgió confusión entre los seguidores debido a publicaciones de DuBois en redes sociales que daban a entender su participación en la creación de Mandy

La ausencia de DuBois en los créditos oficiales de GTA 6 sugiere que sus afirmaciones podrían responder a una estrategia de promoción personal, más que a una contribución real al desarrollo del juego

Grand Theft Auto VI (GTA 6) apenas lleva unos cuantos días en el mercado, pero los jugadores ya han invertido millones de horas en Vice City, pero no tardaron mucho en hallar a Mandy, la mujer que ha opacado incluso a la protagonista y que generó cierta confusión.

Sin entrar en terreno de spoilers, te comentamos que se trata de un personaje que aparece y por su físico y la manera en la que lo muestra digamos que dejó una fantástica primera impresión. Naturalmente, cuando se conoce a un personaje así de despampanante, los jugadores no tardan en averiguar en qué persona real está basado y Mandy no sería la excepción.

Marissa DuBois conquistó a los fans (imagen: Rockstar Games)

Rockstar Games confirmó a Lexie Shoaibi como Mandy en GTA 6, ¿por qué no se parece?

Afortunadamente, la tarea no fue complicada, puesto que Rockstar Games reveló en la lista de créditos oficial que Lexie Shoaibi fue responsable de este rol y hasta la propia actriz apareció en redes sociales más tarde para confirmar su participación como actriz de voz y de captura de movimiento de Mandy.

“¡Chicos, no tengo palabras!”, comentó Shoaibi, cuyas redes sociales tuvieron un incremento de seguidores importante. “¡Muchísimas gracias por tanto cariño y apoyo; esto es una locura! ¡Los quiero para siempre!”.

En Internet, sin embargo, también existe la versión de que hay otra actriz que participó en la creación de Mandy y que ha confundido a los jugadores.

Se trata de Marissa DuBois, creadora de contenido especializada en moda y estilo de vida saludable a la que se le conoce más también como Riss DuBois, thiccfitwithriss, itsreallyriss, y realitywithriss en sus diferentes plataformas.

Lexie Shoaibi en bikini (imagen: Lexie Shoaibi)

¿Marissa DuBois es la modelo del cuerpo de Mandy de GTA 6?

Todo comenzó cuando las copias de GTA 6 comenzaron a activarse y se supo de la existencia de Mandy, ya que la también modelo de contenido para adultos compartió una captura de pantalla del personaje, mencionando que “el secreto ha salido a la luz”, evidente insinuación a que ella estaba involucrada con el personaje. En otras publicaciones invitaba a sus seguidores a encontrarla dentro del juego.

Más tarde, DuBois hizo una publicación en la que se ve una imagen de Mandy junto a un video en el que se le ve arriba de una plataforma giratoria aparentemente en una sesión de captura de imágenes.

Marissa DuBois asegura que es el modelo de Mandy de GTA 6 (imagen: Marissa DuBois vía Twitter, X)

“Cuando te llevan a hacer escaneos temporales, pero no te dicen qué personaje vas a ser... #GTA6”, añadió la modelo a la publicación, insinuando que Rockstar Games se había inspirado en su físico para hacer a Mandy y haciendo pensar a muchos que el clip era del proceso de escaneo para el proyecto.

Gracias a esto y por publicaciones de usuarios y medios se propagó la idea de que DuBois había colaborado con Rockstar Games para que el modelo de Mandy se basara en su cuerpo y apariencia, pese a que el mismo día Shoaibi confirmara que ella era la actriz del personaje.

Marissa DuBois en traje de baño (imagen: Alain Moise)

“Actriz y escaneo del cuerpo no es lo mismo”, respondió la creadora de contenido a través de Twitter (X) cuando fue cuestionada al respecto. “Cuerpo por mí, actuación por la asombrosa actriz Lexie”.

A partir de su trabajo, algunos fans han señalado que el cuerpo de Mandy se parece más al de DuBois; en cuanto al rostro, Mandy parece tener facciones diferentes a ambas modelos. Recordemos que, Rockstar Games elige actores para crear a sus personajes, pero no hace un calcado, una representación idéntica, sino que se toma libertades y modifica su modelo, según su dirección creativa y estética, justo como pasó con los modelos de Lucía y Jason.

Marissa DuBois no aparece en los créditos de GTA 6

Lo que no cuadra es que DuBois, a diferencia de Shoaibi, no aparece como referencia para Mandy ni en los créditos de GTA 6 en lo absoluto y la compañía no ha hecho comentario alguno sobre su participación en el proyecto.

Por la falta de evidencias sobre la colaboración, hay internautas que comentan que la modelo aprovecha esta oportunidad para granjear contenido y seguidores, que dicho sea de paso ya tenía en grandes cantidades, puesto que mucho antes de esto ya era conocida y en su cuenta de Instagram ya tenía más de 1 millón de seguidores.

De cualquier manera, DuBois ha aprovechado el lanzamiento de GTA 6 para ofrecer contenido temático, como streams del juego.

En su más reciente video de YouTube da un recorrido por algunas de las atracciones que hay en Miami con motivo del lanzamiento de GTA 6 y llama la atención que al final invitó a los jugadores a encontrarla en el juego, pues aparece como un “NPC caminando por ahí”, sin hacer mención a Mandy.

Para algunos esto explicaría por qué la modelo no aparecería en los créditos; pero debemos decir que en los créditos del juego, el estudio hizo mención a todos los actores o personalidades que dieron vida a los personajes dentro del juego, incluso a los NPC transeúntes, ya sea por su voz y captura de movimiento (sección “La población local”) o el escaneo para los modelos (“Los rostros de Vice City”). En ninguna parte aparece DuBois.

Sin embargo, la modelo ha hecho publicaciones posteriores en las que comparte notas sobre su relación con Mandy, respaldando su argumento original.

Miami Model REVEALED As The Body Behind GTA 6's Viral Mandy & Her Video Is Turning Heads



SEE HERE: https://t.co/L5ddHizrZ2 pic.twitter.com/cV10OOXsnG — TPS (@TotalProSports) November 20, 2026

¿Qué opinas al respecto?, ¿te agradó el modelo final de Mandy en GTA 6? Cuéntanos en los comentarios.

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