Una de las series más violentas está de vuelta y muy pronto podremos ver su temporada 5. Invincible regresará el 17 de febrero a Prime Video, el anuncio de la fecha de estreno está acompañado de un trailer que nos transmite un momento incómodo pero muy divertido protagonizado por Mark Grayson y el demonio Damien Darkblood.

Más allá de este peculiar encuentro, el avance deja claro que los problemas de Mark están lejos de terminar a pesar de lo que vimos al final de la temporada 4. En el video podemos ver una conversación entre los personajes que nos remiten a un desastroso momento de la última temporada.

El nuevo avance comienza con Mark sentado frente a Damien Darkblood en Burger Mart. El detective intenta justificar su participación en los acontecimientos de la cuarta temporada y ofrece una disculpa por haberlo involucrado en una situación que tuvo graves consecuencias.

La conversación hace referencias a los acontecimientos anteriores y algunas bromas sobre el desarrollo de la historia gracias al incidente. De hecho, Darkblood parece estar tan interesado en demostrar que ha mejorado como personaje y justificar su importancia en la serie animada.

El teaser también incluye algunos easter eggs que reconocerás si has visto la serie o estás al corriente con el cómic. Entre ellos destaca la presencia de varios viltrumitas en el restaurante, incluyendo a Anissa, Lucan y el general Kregg. Esto cobra sentido si recordamos lo sucedido en la temporada 4.

La descripción oficial de la temporada 5 adelanta que Mark todavía estará lidiando con las consecuencias de los acontecimientos que sacudieron al mundo durante la entrega anterior.

Ahora, el protagonista buscará una manera de mejorar la calidad de vida de los humanos, incluso si eso significa poner en riesgo sus relaciones con amigos y aliados. Su mayor desafío será decidir qué clase de héroe quiere ser y hasta dónde está dispuesto a llegar para salvar el planeta Tierra.

¿Qué te parece este regreso? ¿Tuviste la oportunidad de ver las temporadas anteriores? No olvides dejar tus respuestas al final de esta noticia. Si quieres saber más sobre esta serie y otras producciones de Prime Video, te recomendamos visitar esta página.

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