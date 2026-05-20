Los videojuegos son más que un simple pasatiempo: son un estilo de vida que no conoce límites de edad, género o profesión. Sue Jacquot es prueba de ello, pues la dulce abuelita de 81 años conquistó los corazones de miles de fans en Internet con sus streams de Minecraft; sin embargo, esta semana fue víctima de una broma muy indignante.

La creadora de contenido, quien empezó su carrera en Internet con el objetivo noble de recaudar fondos para el tratamiento contra el cáncer de su nieto, logró construir una gran comunidad en su canal de YouTube. Tristemente, durante una de sus más recientes transmisiones se vivió un momento peligroso.

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GrammaCrackers, abuela gamer de Minecraft, es víctima de Swatting

Sue Jacquot, mejor conocida en Internet y redes sociales bajo su apodo GrammaCrackers, realiza streams recurrentes de diferentes juegos. Aunque a veces la vemos transmitir Roblox, Rocket League e incluso Fortnite, su título predilecto es Minecraft. En cuestión de meses, logró conseguir más de 600,000 suscriptores.

Aunque se ganó el cariño de la comunidad, la streamer fue víctima de Swatting a inicios de esta semana.

Para aquellos que lo desconozcan, ese término se refiere a una broma que consiste en realizar una denuncia falsa sobre un crimen para enviar la policía y las fuerzas especiales al domicilio de un creador de contenido durante una transmisión en vivo. Esta ocurrencia es un delito grave en Estados Unidos debido a sus riesgos potenciales.

GrammaCrackers sufrió Swatting durante un stream de Minecraft

El 18 de mayo, GrammaCrackers realizó un stream de Minecraft. La abuelita gamer de 81 años tiene una dinámica en la que se va a dormir mientras deja que el chat interactúe con el juego. Al final de la transmisión, es posible ver que un equipo SWAT entra en su casa. El momento conmocionó a los espectadores.

En un video posterior, la youtuber explica que, efectivamente, fue víctima de Swatting, y revela que 20 coches patrulla y 5 camionetas de SWAT con varios agentes y drones llegaron a su domicilio mientras ella estaba dormida. Aunque confiesa que al principio no entendía lo que sucedía, reconoce que la experiencia general le pareció divertida.

“Estaba dormida, no quería levantarme y, de repente, entraron unos policías. Me dejaron fuera. No sabía lo que sucedía, pero fue un poco divertido. Mi hijo y nieto me abrazaron; normalmente no recibo ese tipo de atención. Luego me dieron un paseo en un auto patrulla. Nunca antes viajé en uno”.

GrammaCrackers comenta que los agentes de la ley fueron muy amables con ella y que el asunto se aclaró rápidamente. Tras el incidente, explica que regresó a casa y tomó sus medicamentos para dormir.

El Swatting es una práctica muy peligrosa

Afortunadamente, el caso de Sue Jacquot no pasó a mayores y, en última instancia, tuvo un final feliz. Y aunque la streamer gamer se tomó la situación con calma, es pertinente recordar que el Swatting está lejos de ser un chiste o un tema que debe tomarse a la ligera.

En 2018, ganó visibilidad el triste caso de Tyler Barriss, un joven de 25 años que se equivocó de dirección y envió a los policías a un domicilio incorrecto. El incidente terminó con el deceso de un padre de familia a manos de los agentes, mientras que el autor de la broma recibió una condena de 20 años de prisión.

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A raíz de ese y otros casos, el Swatting se convirtió en un delito grave que conlleva penas tanto estatales como federales en Estados Unidos.

En cuanto a GrammaCrackers, a principios de este año abrió su canal de YouTube para apoyar a su nieto Jack Self de 17 años, quien en aquel momento luchaba contra el cáncer. Durante la campaña, logró recaudar $35,000 USD que sirvieron para costear el tratamiento. Afortunadamente, el joven ganó la batalla y ahora está libre de su enfermedad.

GrammaCrackers se convirtió en streamer de videojuegos para costear el tratamiento contra el cáncer de Jack Self, su nieto

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