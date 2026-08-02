El nuevo reboot de X-Men para el Universo Cinematográfico de Marvel sigue tomando forma y ya comenzaron las especulaciones sobre quiénes darán vida a los mutantes más icónicos. Ahora, una actriz ya levantó la mano para interpretar a uno de los personajes más populares de la franquicia.

Se trata de Inde Navarrette, protagonista del exitoso thriller Obsession, quien confesó que le gustaría convertirse en la próxima Mystique tras reunirse recientemente con Jake Schreier, director de la nueva película de X-Men.

Inde Navarrette quiere convertirse en Mystique del MCU

En una entrevista con Variety, la actriz habló sobre su admiración por el trabajo de Schreier en Thunderbolts y explicó que esa fue precisamente la razón por la que disfrutó tanto conversar con él.

“Sentí que lo que Jake hizo con Thunderbolts era lo que más me gustaba de Marvel. Era una historia impulsada por sus personajes", comentó.

Cuando le preguntaron qué mutante le gustaría interpretar, su respuesta fue inmediata: “Mystique siempre me ha parecido un personaje increíble”.

Por ahora, Navarrette no confirmó si existe alguna negociación con Marvel Studios, por lo que todo se mantiene como un deseo personal.

Obsession convirtió a Inde Navarrette en una de las actrices del momento

La popularidad de la actriz creció de forma importante gracias a Obsession, película de terror independiente dirigida por Curry Barker.

La cinta sorprendió en taquilla al recaudar más de 400 millones de dólares en todo el mundo pese a contar con un presupuesto de apenas 750,000 dólares, convirtiéndose en uno de los mayores fenómenos cinematográficos recientes.

En el filme, Navarrette interpreta a Nikki, una joven que se convierte en víctima de una peligrosa obsesión alimentada por magia. El papel le ganó reconocimiento internacional; sin embargo, reconoce que está dispuesta a trabajar para demostrar que este éxito fue más que suerte.

“Tengo muchas ganas de demostrar que Obsession no fue solo un éxito fortuito», declaró Navarrette anteriormente a Nylon. «Esto es algo que realmente me encanta y quiero seguir haciendo, pero, por supuesto, eso va a llevar tiempo. Quiero que la gente se tome ese tiempo para confiar en que tengo esa capacidad"

OBS_FP_00104_R Inde Navarrette stars as Nikki in OBSESSION, a Focus Features release. Credit: Courtesy of Focus Features / © 2026 FOCUS FEATURES LLC

El reboot de X-Men sigue tomando forma

Mientras tanto, Marvel continúa armando el reparto de la nueva película de X-Men.

Recientemente trascendió que Samara Weaving interpretará a Emma Frost, uno de los principales personajes del filme. Sin embargo, Marvel todavía no revela oficialmente quién dará vida al resto de los mutantes clásicos. La nueva película de X-Men, dirigida por Jake Schreier, tiene previsto llegar a los cines durante 2028. Así pues, se espera que tengamos varios detalles a partir del próximo año o después del estreno de Avengers: Doomsday.

Y a ti, ¿te gustaría ver a Navarrete itnerpretando a Mystique? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticais relacionadas con Marvel.