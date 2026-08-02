Hace unas semanas te contamos sobre el anuncio del juego de cartas inspirado en los personajes de Naruto y al fin se han revelado algunos diseños oficiales de estas tarjetas coleccionables.

Se espera que este TCG se estrene en 2027 pero Bandai Namco no aguantó la espera y nos mostró algunos diseños y arte de sus cartas en un video especial. Los diseños retoman algunas imágenes icónicas de Masashi Kishimoto, además de otras ilustraciones exclusivas para el juego.

El verdadero camino ninja de Naruto

En el video podemos reconocer a Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, Sakura Haruno, Jiraiya, Tsunade, Itachi Uchiha, Orochimaru y Boruto Uzumaki. También podemos notar que se incluyen diseños de Naruto original y en la versión Shippuden.

De esta forma se nos adelanta que el TCG abarcará distintas etapas de la historia en el manga y el anime de Naruto, lo que incluye a la nueva sangre del ninjutsu, como Boruto y Sarada Uchiha.

Además de mostrar el arte oficial y diseño de las cartas, la página oficial también describe los tipos de cartas y las reglas básicas de Naruto Card Game. El juego requiere un deck de 51 cartas, 5 cartas de chakra y 1 de invocación. La condición de victoria es reducir los puntos de vida del oponente a 0, pero es probable que existan otras condiciones relacionadas con los efectos de algunas cartas.

Si quieres conocer los detalles de las reglas y otros elementos de este juego de cartas, puedes visitar la página oficial de Naruto Card Game.

¿Qué te parecen estos diseños? ¿Crees que el TCG de Naruto tendrá buena aceptación? Recuerda dejarnos tus respuestas e inquietudes en la caja de comentarios.

Si quieres saber más sobre Naruto y todo lo relacionado con el mundo del anime, puedes visitar la siguiente página.

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