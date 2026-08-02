El estreno de la nueva película de Street Fighter está cada vez más cerca y, mientras esperamos a que llegue el 15 de octubre, Paramount Pictures ha decidido soltar un nuevo avance en el que podemos ver a Jason Momoa como Blanka en plena pelea con Andrew Koji, actor que interpreta a Ryu.

El escenario de la batalla parece ser un penal de alta seguridad donde podemos ver que los reclusos gritan al mismo tiempo que ocurre la pelea. Mientras esto sucede, podemos escuchar un poderoso “Let’s Go”, frase memorable de Maximilian Dood, youtuber y creador de contenido de juegos de pelea. Si ponemos atención, en este video también podemos ver otras personalidades de la comunidad de juegos de pelea como extras que interpretan a reclusos que gritan con pasión en el fondo de la escena.

Además de Maximillian, también podemos ver a Justin Wong, proplayer, narrador y creador de contenido que ostenta el récord como el mayor ganador del torneo Evolution Championship Series con 9 campeonatos en diferentes categorías. Finalmente, al lado de estos personajes, podemos ver a Michael “IFC Yipes” Mendoza, exjugador competitivo de Marvel Vs. Capcom 2: New Age of Heroes y uno de los narradores más reconocidos por los fanáticos del género de peleas.

Su participación fue breve, pero estos íconos de la FGC se mostraron emocionados y externaron su agradecimiento a Capcom y a la producción de Street Fighter por tomarlos en cuenta para ser inmortalizados como parte de la película.

En el video también podemos apreciar el comportamiento bestial de Blanka y cómo es capaz de generar electricidad como su contraparte de los videojuegos. Para ponerse al nivel de la criatura, Ryu genera su emblemático Hadoken para destruir una parte de la estructura de la prisión mientras los reclusos salen volando por su poder.

¿Qué opinas de estos cameos? ¿Te gustaría que otras películas y series tuvieran este tipo de detalles? No olvides compartir tus respuestas en la caja de comentarios.

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